Gomorra 5, gli episodi 7 e 8 stasera su Sky Atlantic e NOW: anticipazioni

Gomorra 5 torna con un nuovo appuntamento, il penultimo: stasera su Sky Atlantic alle 21:15, e in streaming su NOW, Ciro e Genny faranno un passo in più verso la resa dei conti finale.

Negli episodi 7 e 8 (qui la nostra recensione di quanto vedremo stasera), entrambi diretti da Claudio Cupellini, mentre Ciro e i suoi uomini allestiscono nuove piazze di spaccio grazie al carico appena rubato, Genny deve correre ai ripari: sta perdendo la fiducia dei suoi e deve muoversi in fretta per comprare altra droga. Per farlo ha bisogno subito di soldi e li chiede agli imprenditori, ma non tutti sono d'accordo. Nel frattempo, Nunzia e Ciro ricevono una visita inaspettata che può permettere loro di infliggere a Genny il colpo decisivo.

Ciro però è distrutto per quanto è successo e medita una vendetta esemplare. Nel frattempo, Genny decide di vendere la cocaina a metà prezzo per vincere la concorrenza. Come previsto, le piazze di Ciro e Nunzia si svuotano. Visto il risultato, i capipiazza di Secondigliano tornano ad avere fiducia nel loro boss. Sembra che finalmente Genny sia in vantaggio, ma la partita non è affatto finita...

Nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, la più famosa e apprezzata tra le serie italiane nel mondo - nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 - è stata venduta in più di 190 territori, ricevendo ovunque un'accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosissimi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana.

Gomorra 5: Marco D'Amore sul set

Girati fra Napoli, Riga e Roma, i dieci nuovi episodi di Gomorra - La Serie sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.

I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D'Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L'Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione. Gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Nel cast, oltre agli storici protagonisti - Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, Marco D'Amore nel ruolo di Ciro Di Marzio, Ivana Lotito nel panni di Azzurra e Arturo Muselli che torna ad interpretare Enzo Sangue Blu - le new entry Mimmo Borrelli che interpreta Don Angelo detto 'O Maestrale, Tania Garribba (Il Primo Re, Tutto il mio folle amore) nei panni di Donna Luciana, la moglie di 'O Maestrale, nei panni di 'O Munaciello Carmine Paternoster, mentre Antonio Ferrante e Nunzia Schiano sono 'O Galantommo e Nunzia, sua moglie.