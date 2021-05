Gomorra 5, addio Genny: Salvatore Esposito ringrazia tutti in un video dopo l'ultimo ciak

Salvatore Esposito ha detto addio a Genny Savastano, il personaggio che rivedremo in Gomorra 5 a cui è legato il suo successo: l'attore napoletano, tornato a casa dopo l'ultimo ciak della serie, ha condiviso un video su Facebook in cui saluta chi ha reso possibile la realizzazione del suo sogno.

Pochi giorni fa il set di Gomorra - La Serie è tornato a Villa Porfidia a Recale, dove sono state girate le ultime scene della serie. Mentre tra gli spettatori cresce l'attesa per l'ultima stagione di Gomorra ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano, Salvatore Esposito ha salutato su Facebook il suo personaggio, Genny.

Otto anni fa l'attore napoletano ha intrapreso l'avventura che lo ha reso famoso in tutto il mondo, tanto da essere stato scelto per prendere parte al cast di una serie internazionale come Fargo. Appena tornato a casa dopo l'ultimo ciak, Salvatore Esposito, anche se stanchissimo, ha voluto condividere sui social un video in cui ringrazia tutti coloro che lo hanno aiutato in questo lungo percorso. Nella didascalia ha scritto: "Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che otto anni fa hanno reso tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande. Voglio ringraziare Sky e Cattleya, i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell'ombra hanno lavorato duramente per noi"

La seconda parte del post è dedicata a Genny, un personaggio distante anni luce da Salvatore Esposito ma a cui è inevitabilmente affezionato: "Ora tocca a te Genna'. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi otto anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po' per Gomorra 5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena!!! THE END".

Salvatore Esposito ha svelato a Movieplayer che Gomorra 5 tornerà su Sky quest'anno, nel corso della live su Twitch lo scorso novembre. In quell'occasione l'attore, parlando della chiusura definitiva del set, aveva dichiarato: "Per noi attori è un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e di aver dato per quanto possibile, oltre le nostre possibilità".