Gomorra 5 in onda su SKY nel 2021: la conferma di Salvatore Esposito

Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie nata dal soggetto di Roberto Saviano e, come confermato da Salvatore Esposito durante la live su Twitch, andrà in onda su SKY nel 2021.

Si temevano forti ritardi per Gomorra 5 ma, come confermato da Salvatore Esposito, andrà in onda su SKY nel 2021. L'interprete di Genny Savastano l'ha svelato oggi pomeriggio durante la live sul canale Twitch di Movieplayer.

Gomorra4

Non è ancora possibile conoscere il mese o il giorno esatti dell'arrivo in TV ma è plausibile, come già accaduto in passato, che gli ultimi episodi di Gomorra - La Serie verranno trasmessi su Sky Atlantic nelle ultime settimane autunnali. Prima d'altronde sarebbe difficili: le riprese sono iniziate neppure una settimana fa, in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, e, in base a quanto dichiarato da Marco D'Amore, potrebbero andare avanti anche fino alla prossima primavera, dovendo trasferire la produzione anche all'estero per un episodio.

Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie SKY, come confermato durante gli upfont di settembre. "Sarà il viaggio conclusivo di questa storia che vede questi protagonisti che chiuderanno un cerchio. Per noi attori è stato, è e sarà un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e aver dato per quanto possibile oltre le nostre possibilità" - ha detto Salvatore Esposito, l'interprete del boss Gennaro Savastano in occasione di questo annuncio - "I risultati di questa enorme macchina continuano a dare soddisfazione a tutti e nonostante il grande successo in Italia, non si ha la reale percezione di ciò che è Gomorra nel mondo. Elogiavano quello che è a detta di tutti uno dei più grandi successi italiani degli ultimi anni".

Gli ultimi episodi di una delle serie tv italiane più apprezzate e conosciute all'estero dovrebbero essere 12, come nelle passate quattro stagioni - che sono state trasmesse tutte in chiaro su TV8 nelle passate settimane -, e saranno diretti da Marco D'Amore e Claudio Cupellini.