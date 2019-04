Gomorra 4 e l'inglese di Genny Savastano: la divertente parodia in un video

Nel quarto episodio di Gomorra 4, ambientato a Londra, Genny Savastano ha sorpreso gli spettatori con il suo inglese non proprio impeccabile: il personaggio interpretato da Salvatore Esposito ha sicuramente un'invidiabile abilità di listening, ma una capacità di speaking alquanto elementare.

Chi non mastica bene l'inglese, adesso ha una nuova voce da inserire nel proprio curriculum: "livello parlato - Genny Savastano". Per questo il canale Yotube Villa PerBene ha pensato bene di mettere in scena un ipotetico backstage di Gomorra 4 che ci svela gli oscuri retroscena nascosti dietro la pronuncia di Genny Savastano. Ecco a voi la divertente parodia che sta spopolando in Rete in questi giorni. E ricordate: "Stay without thoughts".

La quarta stagione di Gomorra - La Serie, iniziata il 29 marzo su Sky Atlantic vede al centro della narrazione soprattutto Genny Savastano e Patrizia Santoro, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito e Cristiana Dell'Anna. Accanto a Genny, che ha abbandonato l'attività a Secondigliano per dedicarsi ad un progetto piuttosto ambizioso, sua moglie Azzurra (Ivana Lotito), stavolta in un ruolo più centrale rispetto alle precedenti stagioni. Per Patrizia invece - anzi Donna Patrizia - mantenere il proprio potere su Secondigliano si rivela più arduo del previsto (anche a causa di una soffiata che rischia di mandare a monte la consegna di un carico di droga). A complicare la situazione, la sua relazione con Michelangelo Levante, ostacolata dal padre di lui, un boss potente, testardo e tradizionalista, che è anche lo zio di Gennaro. Ovviamente anche questa stagione ci sta regalando alcune tra le migliori frasi di Gomorra, sia in napoletano che in inglese e "Where is my gold?" è già cult.