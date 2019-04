Gomorra 4, episodi 9 e 10: il promo video

Gomorra 4: ecco il promo video degli episodi 9 e 10 che anticipa ciò che ci aspetta nelle due puntate in onda su Sky Atlantic venerdì 26 aprile alle 21.15. Ricordiamo che si tratta del penultimo appuntamento con la quarta stagione di Gomorra prima del finale.

Nel promo degli episodi 9 e 10 di Gomorra 4, l'azione si fa più serrata e allo stesso tempo per i protagonisti si avvicina la resa dei conti. "La guerra è già cominciata, non possiamo stare soli" - dice Sangue Blu, la cui partecipazione agli episodi stavolta sembra più centrale, rispetto agli inizi. "Quello che sta succedendo al centro di Napoli non è buono": si fa accenno ad un problema che riguarda tutti, anche Patrizia che però, sembra volersi tirare indietro, anche se poi Enzo ribadisce alla fine del promo che lui e Patrizia hanno "lo stesso nemico"

Patrizia a sua volta, si confida con Genny: "Vogliono prendersi Secondigliano" e quando lui le chiede come pensa di muoversi, la risposta di lei preannuncia una carneficina. Insomma, si avvicina una resa dei conti ma anche - come dice Gennaro - "una guerra lunga e faticosa."

Stando alle anticipazioni degli episodi 9 e 10 di Gomorra 4, Patrizia dovrà prendere una decisione difficile che riguarda i Levante. Ne sapremo di più venerdì 26 aprile su Sky Atlantic.

Ricordiamo che gli episodi della quarta stagione di Gomorra - La Serie saranno trasmessi anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e sarà disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.