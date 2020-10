Gomorra 3, stasera su TV8 gli ultimi due episodi di stagione: anticipazioni

Stasera su TV8, alle 21:30, torna Gomorra 3 con gli ultimi due episodi di stagione, l'11 e il 12, che vedono Genny costretto a scendere a patti per salvare la sua famiglia: anticipazioni.

Gomorra 3 torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli ultimi episodi di stagione, l'11 e il 12. Dopo quanto visto la scorsa settimana, ritroviamo Genny costretto a scendere a patti per tenere al sicuro la propria famiglia.

Le anticipazioni dell'episodio 11, intitolato Fede, vedono Azzurra e il piccolo Pietro ancora nel mirino dei Confederati e ancora in pericolo per colpa di don Avitabile. Genny è disperato e sa che per mettere al sicuro la sua famiglia sarà costretto a un sacrificio: mettere a punto un piano segreto dagli esiti, purtroppo, assai incerti e rischiosi.

L'episodio 12, il finale di stagione dal titolo Per sempre, vede Ciro, Genny e Enzo siglare la pace con i Confederati, ottenendo parte dei territori del centro di Napoli. Ma i guai non sono finiti perchè qualcuno nell'ombra trama per mandare tutto all'aria... Ciascuno si troverà di fronte al proprio destino.