Gomorra 3, stasera su TV8 gli episodi 3 e 4: anticipazioni

Stasera su TV8 alle 21:30 torna Gomorra 3, la stagione che ha cambiato tutti gli equilibri della serie SKY, e prima d'ora mai trasmessa in chiaro. Gli episodi 3 e 4 riporteranno finalmente in scena Ciro, assente dal finale della stagione 2.

Le anticipazioni del terzo episodio, Inferno, ci raccontano che Ciro Di Marzio vive da un anno in Bulgaria, dove opera come uomo dell'armata di un boss di Sofia, Valentin. Si occupa di guidare i camion che trasportano droga ed emigranti clandestini. Purtroppo i rapporti con Mladen, il figlio di Valentin, non sono facili e quando i due entrano in conflitto circa le quote pagate da ciascun immigrato per il trasporto clandestino la situazione per l'Immortale si fa incandescente anche lontano dall'Italia.

Scianel è invece la protagonista del quarto episodio, Il filo e la Moira. Sua nuora Marinella deve confermare quanto aveva testimoniato al commissariato di Polizia riguardo alla morte di Mario, l'autista suo amante ucciso per ordine di Scianel. La giovane però decide di accettare il denaro offertole da Patrizia, e non conferma in tribunale quanto aveva dichiarato. Scianel, con un sogghigno, si prepara ad essere liberata. Dopo il processo, Patrizia incontra Marinella in un bar e, come convenuto, paga il suo silenzio.

La terza stagione di Gomorra, nata da un'idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo bestseller, è diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini, e scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Ludovica Rampoldi. Nel cast Marco D'Amore (Ciro di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia), Cristina Donadio (Scianel), a cui si aggiungono, tra gli altri, due giovani attori napoletani: Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendersi il centro di Napoli e Loris De Luna, che interpreta Valerio, un ragazzo della Napoli bene affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita. Tornano anche nella terza stagione Fabio De Caro (Malammore), Ivana Lotito (Azzurra, la giovane moglie di Genny) e Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile, il padre di Azzurra).