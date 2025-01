Goldrake U è la sorpresa della prima serata di Rai Due, oltre un milione di telespettatori

1.087.000 spettatori pari al 5.1% di share per il ritorno di Goldrake sul piccolo schermo in una versione e con nuovi (e vecchi) personaggi.

Scommessa vinta da Rai 2 con la messa in onda dei primi quattro episodi di Goldrake U, anime prodotto dallo studio Gaina reboot della serie degli anni '70 UFO Robot Goldrake. Introdotto da alcuni spezzoni televisivi dell'epoca che vedevano coinvolti la fatina del piccolo schermo Maria Giovanna Elmi e perfino Peppino De Filippo, la nuova serie ha fatto irruzione nel palinsesto italiano in una irresistibile operazione nostalgia che ha incollato oltre un milione di telespettatori al piccolo schermo per confrontare il nuovo show coi loro ricordi dell'anime originale.

Le avventure di Actarus, Alcor, Sayaka e Venusia hanno fatto ritorno con parecchie differenze rispetto al passato, come rivela la nostra recensione di Goldrake U, una nuova veste grafica, nuova animazione, nuovi personaggi che si aggiungono ai vecchi e alcune variazioni come la varietà di location che, dall'Arabia Saudita, nei primi episodi, ci conduce alle pendici del Monte Fuji per poi fare un salto a Parigi e Roma.

Nostalgia degli anni '70

Goldrake U, un'immagine di Duke Fleed

Buoni gli ascolti per l'anteprima assoluta di Goldrake U: 1.087.000 spettatori pari al 5.1% di share per i primi quattro episodi della serie saudita-giapponese composta, in tutto, da 13 episodi di 24 minuti ciascuno. L'ambientazione saudita del primo episodio è spiegata dal fatto che che uno dei produttori della serie è Manga Production, una compagnia Saudita che ha finanziato la serie anime visto l'enorme successo ottenuto dall'originale non solo in Italia, ma anche in Francia e Arabia Saudita. Ancora non è stato annunciato quando verranno trasmessi i nuovi episodi.

La sinossi

Dopo un devastante attacco delle forze di Vega sul pianeta Fleed, il principe Duke fugge a bordo del robot Goldrake. Arrivato sulla terra, il Principe perde la memoria e viene soccorso da Alcor, pilota di Mazinga Z, e dal dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali. Adottato da Procton, Duke viene ribattezzato Actarus. Dopo una gara di motociclismo, Duke inizia ad avere visioni sul suo passato e inizia a collaborare con Alcor per scoprire l'origine di alcuni oggetti misteriosi apparsi in cielo. Mentre sono impegnati nella loro indagine, vengono sorpresi da un attacco nemico che fa recuperare del tutto i ricordi al principe Duke.