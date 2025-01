Goldrake U cambia ancora giorno nel palinsesto di Rai 2: quando andranno in onda gli ultimi episodi

Goldrake U non trova pace nei palinsesti di Rai 2: la rete ha infatti deciso di cambiare ancora giorno di programmazione al robot giapponese, evidentemente non soddisfatta dagli ascolti di domenica 12 gennaio.

Se neppure Goldrake U riesce a risollevare le sorti di Rai 2 in fatto di ascolti, allora alla seconda rete non resta che correre ai ripari per salvare il salvabile. Il robottone giapponese infatti cambia giorno di programmazione, come annunciano i palinsesti ufficiali delle reti RAI.

Dopo aver esordito di lunedì, con risultati strabilianti, e aver tentato il tutto per tutto la domenica, con risultati meno stellari, la serie reboot del mitico UFO Robot Goldrake terminerà la sua corsa venerdì 17 gennaio. Gli ultimi cinque episodi verranno trasmessi, come i precedenti, in prima serata, a partire dalle 21:20, naturalmente su Rai 2.

Cosa è andato storto nella programmazione di Goldrake U?

Il nuovo design di Actarus/Duke Fleed in Goldrake U

Eppure questa volta sembrava che Rai 2 ce l'avesse davvero fatta, tanto da ridestare già i sogni di tutti gli appassionati di anime: il successo dell'esperimento Goldrake U avrebbe riportato in prima serata anche sui canali RAI altre produzioni nipponiche?

Desideri che si sono infranti troppo presto contro la realtà dei dati Auditel. Se lunedì 6 gennaio (forse complice anche il clima ancora festivo) i primi 4 episodi del remake di Goldrake erano stati visti da più di 1 milione di spettatori, con uno share schizzato al 7%, non è andata poi così bene per l'appuntamento successivo.

A ognuno il suo Goldrake: il remake non può piacerci perché parla a un altro pubblico

Il secondo canale RAI aveva infatti deciso di spostare Actarus, Alcor e tutta la flotta di Vega alla prima serata di domenica, determinando solo un crollo vertiginoso dei numeri. Al secondo appuntamento del 12 gennaio si è presentata solo la metà dei telespettatori - 545.000 -, portando lo share sotto i 3 punti.

La concorrenza di Mina Settembre 3, della solita soap turca da oltre 2 milioni di spettatori e di Report non era certo da sottovalutare, ma probabilmente in questa guerra di numeri e promesse ha giocato un ruolo anche quell'effetto nostalgia che, se disatteso e frustrato, diventa un boomerang (Daltanious ne sapeva qualcosa).

Perchè il nome è rimasto lo stesso di tanti anni fa - Goldrake - ma l'adattamento è moderno, l'ambientazione è araba (e i soldi pure), la trama ha qualche buco di troppo e anche le botte tra robottoni, che erano il clou di ogni episodio, non sono più quelle di una volta.

Rai 2, insomma, poteva sfruttare l'occasione con maggiore furbizia, ma è il prodotto Goldrake U in sè a non essere all'altezza delle aspettative di tutto quel milione di persone che, per due ore scarse, avevano creduto di poter fare un tuffo in un mitico passato semplicemente schiacciando un pulsante magico.