Goldie Hawn critica gli Oscar: "Le cerimonie sono diventate troppo politiche e hanno poco glamour"

Goldie Hawn ha criticato gli Oscar sostenendo che le nuove cerimonie di premiazione organizzate dall'Academy siano troppo politiche e abbiano poco glamour.

Le dichiarazioni, rilasciate a Variety, arrivano a pochi giorni di distanza dalla consegna delle statuette assegnate in occasione della 95esima edizione dei riconoscimenti.

L'attrice Goldie Hawn ha espresso la sua opinione sugli Oscar spiegando cosa non ha apprezzato dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni: "In passato era elegante. Non sono vecchio stile, ma alle volte le battute sono oscene. E mi manca la riverenza. Le cose sono diventate politicizzate".

La star ha aggiunto: "Voglio vedere le persone meravigliate. Voglio vedere persone che credono di nuovo. Voglio vedere le persone ridere di più in un modo che non sia solo alle spese di qualcuno".

Oscar 2023: i 10 film da tenere d'occhio, da Gli spiriti dell'isola a The Fabelmans

Cannes 2008: Goldie Hawn

Goldie non ha partecipato alla cerimonia del 1970 in cui ha vinto l'Oscar, ritirato al suo posto da Raquel Welch. L'attrice ha però dei rimpianti a distanza di anni: "Si tratta di qualcosa a cui ripenso e mi rendo conto: 'Sarebbe stato così grandioso poterlo aver fatto'".

Hawn non ha nemmeno guardato la registrazione della serata: la prima volta che ha visto la cerimonia è stata dopo 50 anni quando Jimmy Kimmel, conduttore degli Oscar 2023, l'ha invitata a una festa di un amico comune e le ha mostrato il filmato.

La star ha però visto la serata del 2022 e ha commentato lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock: "Credo che sia indicativo della situazione della nostra cultura attuale. Lo guardi e dici: 'Che diavolo è appena accaduto?'. Qualcuno ha perso il controllo. Hanno perso il modo di auto-regolarsi. Non stavano facendo funzionare il cervello e hanno fatto qualcosa che è stato orrendo e inoltre non è stato mostrato nessun rimorso. Quello, per me, è spesso un microcosmo del nostro mondo. Chris è stato brillante: ha mantenuto totalmente il controllo e non ha lasciato trapelare le sue emozioni, ha potuto restare lì dimostrando dignità. Quello è un esempio di come ci piacerebbe fosse il nostro mondo. Ma, sfortunatamente, non è così".

Goldie ha inoltre dichiarato che non ci sono più vere stelle del cinema: "Dove sono? Le star vecchio stile che creano eccitazione. Potevamo dire in passato: 'Mi concederò una pausa perché penso di avere troppa visibilità', Molte di queste persone, invece, stanno emergendo e guadagnando più soldi rispetto a quelli mai guadagnati da un attore, ma non sono conosciute".