Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio misterioso dopo il video virale: "Non svelerò con chi stavo parlando"

Da settimane ormai è virale un video in cui si vede Leonardo DiCaprio esprimersi animatamente verso una persona presente all'interno della sala dove si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2026. Il nome del suo interlocutore non è mai stato confermato.

Secondo i fan più attenti, DiCaprio si stava riferendo al film d'animazione di Netflix KPop Demon Hunters, ed era impegnato a parlarne a distanza con la sua co-star in Una battaglia dopo l'altra Teyana Taylor. Ma l'attore non ha confermato questa versione.

Leonardo DiCaprio spegne la curiosità dei fan

Intervistato da Deadline, Leonardo DiCaprio ha chiarito che non rivelerà il nome della persona con la quale stava parlando in quel momento: "Era rivolto a un amico, ma alla fine dei conti, chi può sapere se l'altra persona con cui stavo parlando vuole che io ne menzioni anche solo il nome?" Ha dichiarato l'attore durante l'intervista.

Leonardo DiCaprio in una scena di Una battaglia dopo l'altra

"Quindi, come dice il personaggio principale di Bronx (film del 1993), non sono una spia" ha concluso DiCaprio, chiudendo definitivamente la questione senza svelare l'amico al quale si stava rivolgendo in quel momento durante una pausa della cerimonia.

L'ipotesi Teyana Taylor e l'esperienza in Una battaglia dopo l'altra

L'unico nome emerso con forza sui social è quello di Teyana Taylor, la co-star di DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra ma non ci sono conferme in merito. Leonardo DiCaprio ha ricevuto la sua ottava candidatura agli Oscar, che l'hanno visto trionfare soltanto in un'occasione, nel 2015 per Revenant - Redivivo.

Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson è stato il secondo film più candidato dall'Academy subito dopo I peccatori. Oltre a DiCaprio anche Teyana Taylor, Sean Penn e Benicio del Toro hanno ricevuto la candidatura, oltre a quelle, tra le altre, per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. La tanto attesa cerimonia degli Oscar si terrà domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.