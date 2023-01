Golden Globe 2023: tra i primi presentatori Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Quentin Tarantino

È stata finalmente annunciata la prima manciata di presenze ai Golden Globe 2023. Fra questi troviamo i nomi di Ana de Armas, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash, Quentin Tarantino e Tracy Morgan.

Vi ricordiamo che Ana de Armas è stata candidata come migliore attrice in un lungometraggio drammatico grazie alla sua performance nel film Blonde, Jamie Lee Curtis come miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once, e la Nash come attrice non protagonista in una miniserie TV/film su Dahmer.

Fra i candidati ai Golden Globe 2023, però, non tutti hanno accettato di presenziare all'evento. Brendan Fraser ha chiarito fin dall'inizio che non avrebbe partecipato, nonostante sia in lizza come miglior attore in un film drammatico per The Whale.

In una recente intervista con GQ, riportata da Deadline, l'attore ha confermato che non ci sarebbe stato ai Golden Globe 2023, e che nella sua vita non avrebbe mai più presenziato all'evento per via di una diatriba precedente con la Hollywood Foreign Press Association.

Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globes 2023, e niente gli farà cambiare idea

Molto probabilmente anche Tom Cruise non presenzierà alla cerimonia, anche se il suo Top Gun: Maverick ha due nomination: in precedenza l'attore aveva restituito 3 trofei vinti in segno di protesta per il non rispetto della diversità della HFPA, come riportato da Deadline.