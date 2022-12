Jennifer Coolidge: "Ho detto di aver fatto sesso con 200 uomini dopo American Pie? La cifra è esagerata"

La star di The White Lotus, Jennifer Coolidge, ha ammesso di avere esagerato raccontando che il ruolo in American Pie le ha spianato la strada degli incontri sessuali.

Jennifer Coolidge, interprete della serie The White Lotus, ha voluto mettere i puntini sulle i chiarendo che in realtà non è andata a letto con 200 persone dopo aver recitato nella commedia del 1999 American Pie.

Durante un'intervista video con Variety, Coolidge ha affermato che il suo ruolo di MILF ha avuto un vantaggio inaspettato. "Ho aumentato le interazioni sessuali dopo American Pie", ha detto all'epoca. "Ci sarebbero state circa 200 persone con cui non sarei mai andato a letto senza quel film!"

The White Lotus: un'immagine di Jennifer Coolidge

La cantante Ariana Grande, che ha avuto l'opportunità di intervistare Jennifer Coolidge grazie a EW, ha deciso di affrontare la questione chiedendo: "Ti ricordi il miglior incontro sessuale avuto grazie all'interpretazione della mamma di Stifler? Vi sentite ancora?"

L'interprete di The White Lotus ha colto la palla al balzo per fare chiarezza e ha spiegato:

"Sono contenta che tu l'abbia chiesto perché vedi, l'ho detto scherzando e, Dio, non puoi davvero fare battute nella nostra città perché ho fatto il terribile errore di dire, 'Grazie Dio per quel film, mi ha fatto andare a letto con 200 uomini. E guarda, mi piacerebbe dire che era vero, ma voglio dire, era una specie di esagerazione, quindi sono contenta che tu me lo chieda."

L'attrice ha poi proseguito: "Ma in un certo senso mi ha aperto un mondo molto più ampio di uomini belli e di uomini più giovani. Ce n'era uno particolarmente giovane - legale, ovviamente, era tutto legale - ma era divertente perché dovevamo... Quel momento fu un po' imbarazzante perché lui... Questo giovane affascinante ha chiamato la madre per farsi dire da quale parrucchiere sarei potuta andare. Era piuttosto strana la conversazione telefonica, era chiaro che eravamo a letto insieme".