Jennifer Coolidge regala una risposta memorabile sulle donne che lavorano a Hollywood, ecco il video virale

Jennifer Coolidge ha regalato una risposta memorabile sul red carpet dei Golden Globes 2025 parlando della situazione delle donne che lavorano a Hollywood nel 2025.

L'attrice, prima dell'evento che si è svolto a Los Angeles domenica, ha parlato ai microfoni di sheknows usando la sua consueta ironia.

L'iconica risposta di Jennifer Coolidge

La reporter del magazine ha colto l'occasione di chiedere alla star di The White Lotus cosa l'entusiasma di più nell'essere una donna che lavora a Hollywood nel 2025. Jennifer Coolidge ha pensato per qualche secondo prima di rispondere senza esitazioni: "Puoi mangiare qualsiasi cosa desideri".

Ecco il video:

L'uscita di scena da The White Lotus

Coolidge, per il dispiacere di molti fan della serie antologica, non ritornerà nella terza stagione di The White Lotus. Negli episodi precedenti, infatti, Tanya McQuoid ha scoperto che il marito Greg (Jon Gries) ha assunto dei killer su commissione per ucciderla e impossessarsi dei suoi soldi.

Tanya sembrava essere riuscita a salvarsi, ma è poi caduta dall'imbarcazione, battendo la testa e perdendo così la vita. La scena della sua uscita di scena è comunque memorabile, regalando un addio perfetto per il personaggio.

Jennifer ha tuttavia dichiarato che spera in un ritorno di Greg nella terza stagione, in modo da avere un po' di giustizia per Tanya: "Spero ci sia un qualche tipo di punizione per il malvagio Greg. Penso dovrebbe, non so, finire in un tritacarne o qualcosa di simile".

The White Lotus - Sicilia, analisi del finale: un'altra, tragica commedia umana

Il terzo capitolo della storia, dopo le Hawaii e la tappa italiana in Sicilia, sarà ambientato in Thailandia. La serie è stata infatti girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok e al centro della trama ci sarà un nuovo gruppo di vacanzieri interpretato da un cast stellare composto da Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.

Tra gli interpreti ci sono poi Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly e Shalini Peiris.