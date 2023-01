Golden Globe 2023: dove vedere la cerimonia in streaming e in tv

Dopo un anno di pausa, la cerimonia di consegna dei Golden Globe 2023 fa ritorno nella sua sede abituale, il Beverly Hilton hotel di Los Angeles: ecco dove potete seguirla in streaming e in tv.

I Golden Globe stanno per tornare! Dopo un anno di pausa dovuto alle polemiche piovute sulla Hollywood Foreign Press Association per la mancanza di diversità nei riconoscimenti, la cerimonia dei Golden Globe 2023 tornerà a essere ospitata nella sua sede abituale, il Beverly Hilton hotel di Los Angeles, ed è stata ripristinata anche la diretta televisiva su NBC. Ecco come seguire l'evento in streaming e in tv.

L'80esima edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globe sarà trasmessa in diretta, nella notte fra il 10 e l'11 gennaio, in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. La diretta su Sky Atlantic prenderà il via verso l'una del mattino, mentre la cerimonia vera e propria inizierà, invece, alle due. Negli USA lo show sarà trasmesso in diretta da NBC e in streaming su Peacock. E! si occuperà del red carpet a partire dalla mezzanotte (ora italiana).

Ad affiancare il conduttore della serata, Jerrod Carmichael, ci saranno numerosi presentatori. Confermati Quentin Tarantino, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Niecy-Nash Betts, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Natasha Lyonne, Michaela Jaé Rodriguez, Nicole Byer e Tracy Morgan. Dovrebbero intervenire tra il pubblico le star Steven Spielberg, Michelle Williams, Austin Butler, Anya Taylor-Joy e Daniel Craig, tra gli altri.

Mentre la concorrenza sarà feroce nelle categorie cinematografiche e televisive, sono già stati annunciati diversi vincitori dei premi alla carriera. Eddie Murphy riceverà il prestigioso Cecil B. DeMille Award. L'organizzazione afferma che il riconoscimento, assegnato ogni anno dal 1952, "viene assegnato a un individuo di talento per il suo eccezionale contributo al mondo dello spettacolo".

