Golden Globe 2023: ecco dove seguire la diretta streaming delle nomination oggi alle 14:35

Dopo la tempesta piovuta sui Golden Globe la scorsa edizione, il premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association fa ritorno in una nuova veste. Un anno dopo che i Golden Globe sono rimasti senza diretta televisiva per la prima volta da decenni, la cerimonia tornerà su NBC martedì 10 gennaio 2023 per dare il via alla stagione dei premi. Ma ora è tempo di candidature, ecco come seguire l'annuncio live streaming delle nomination dei Golden Globe 2023 che verranno rivelati oggi alle 14:35 ora italiana.

I candidati per i Golden Globe 2023 saranno annunciati oggi, lunedì 12 dicembre, a partire dalle 14:35. Le star di Lopez vs. Lopez George Lopez e Mayan Lopez riveleranno i nominati per il 2023 nel corso dello show "Today" della NBC o tramite il servizio di streaming NBCUniversal Peacock. Per guardare online le nomination ai Golden Globes 2023, potete seguire la diretta streaming sulla pagina YouTube dei Golden Globes.

Brendan Fraser non parteciperà ai Golden Globes 2023, e niente gli farà cambiare idea

La cerimonia di consegna dei Golden Globe 2023 si terrà il 10 gennaio 2023 e vedrà l'attore comico Jerrod Carmichael in veste di presentatore.