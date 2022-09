Golden Globe 2023: Chris Rock si è rifiutato di condurre la cerimonia

Dopo la debacle degli Oscar di quest'anno e il caso mediatico con Will Smith, il comico e attore Chris Rock ha deciso di non prendere parte alla conduzione dei Golden Globe del 2023.

Forse per evitare un'ennesima debacle mediatica che Chris Rock, stando a quanto riportato dalla newsletter del magazine Puck, si sia rifiutato di condurre i Golden Globe del 2023.

Secondo le indiscrezioni NBC ha offerto un'ingente quantità di denaro all'attore senza però avere un riscontro positivo.

Sono passati ormai diversi mesi dallo schiaffo sentito in tutto il mondo. Una vera e propria aggressione fisica di Will Smith ai danni di Chris Rock agli Oscar di quest'anno, evento senza precedenti che ha costretto l'Academy a bandire l'attore dalla cerimonia per gli anni a venire.

Per il momento, dunque, i Golden Globe rimangono senza un conduttore ufficiale, ma la data della prossima cerimonia è già stata annunciata: martedì 10 gennaio (si tratterà dell'ottantesima edizione del grande evento). I Globe sono stati oggetto di numerose controversie in passato a causa di una mancanza di diversità nel suo direttivo, la Hollywood Foreign Press Association.

Come diretta la conseguenza la NBC aveva interrotto i rapporti con il programma di premiazione, che non è stato trasmesso all'inizio dell'anno. Da allora, l'HFPA ha annunciato una revisione dei suoi membri, con più di 100 nuovi elettori, rendendo il suo corpo elettorale ora composto per il 52% da donne e per il 51,5% da persone diverse dal punto di vista razziale ed etnico.

Nel 2020, invece, i Golden Globe avevano fatto discutere per il discorso al vetriolo di Ricky Gervais in cui ha preso di mira l'intero sistema Hollywoodiano e i suoi vizi, senza fare sconti per nessuno.