Dave Chappelle su Will Smith: "Schiaffeggiando Chris Rock ci ha mostrato che è brutto come tutti noi"

Dave Chappelle è tornato a parlare di Will Smith, dicendo che con lo schiaffo che ha dato a Chris Rock ha dimostrato al mondo di essere vulnerabile e 'brutto' proprio 'come tutti noi'.

Dave Chappelle ha parlato del famigerato schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar di quest'anno, un momento storico che ha mandato in frantumi la carriera e l'immagine dell'amata celebrità hollywoodiana.

Durante una tappa del tour comico congiunto di Chappelle e Rock a Liverpool, in Inghilterra, Dave ha detto: "Will ha fatto l'imitazione di una persona perfetta per 30 anni, l'ha portata in giro per tutto il mondo e ora si è strappato la maschera e ci ha mostrato che è brutto come il resto di noi".

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il comico ha aggiunto che non vuole vedere Smith provare a ricostruire una facciata fasulla: "Qualunque siano le conseguenze... spero che non si rimetta la maschera e lasci respirare il suo vero volto. Io, ad esempio, mi rivedo in entrambe le persone coinvolte".

Dave Chappelle ha anche scherzato dicendo che, quando Smith ha colpito Rock poche ore prima di vincere uno dei più grandi riconoscimenti di Hollywood, in realtà si stava comportando come se fosse tornato nella sua città natale: "Molte persone dimenticano chi è Will Smith... Poi 10 minuti prima di ottenere il premio più grande che esista... si è comportato come se fosse tornato a Filadelfia".