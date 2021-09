Angela Bassett: la statua di cera della star di Black Panther sta facendo impazzire i fan (FOTO)

La statua di cera di Angela Bassett, principalmente celebre per il ruolo di Ramonda in Black Panther, sta conquistando i fan di tutto il mondo.

Angela Bassett, in onore di tutti i suoi successi, è stata omaggiata con una statua di cera al Madame Tussauds di Hollywood. Sebbene alcune figure di cera in passato abbiano raggiunto le prime pagine dei giornali di tutto il mondo a causa della loro pessima manifattura, quella Bassett sta conquistando il web: i fan la adorano.

La Bassett è nota per svariati progetti, ma i fan della Marvel la conoscono per il ruolo di Ramonda di Black Panther; l'attrice ha recentemente ripreso il suo ruolo in un episodio della serie animata, What If...?, e sarà presto vista di nuovo nel sequel della pellicola: Black Panther: Wakanda Forever.

Oltre ad essere una star della Marvel molto amata dai fan, la Bassett è stata anche nominata per un Oscar nel 1994 per aver interpretato Tina Turner in Tina - What's Love Got to Do with It e, più recentemente, è apparsa nel nuovo film d'azione di Netflix Gunpowder Milkshake ed è stata protagonista di cinque stagioni di American Horror Story.

"L'attesa per espirare è finita, la regina del Wakanda in persona, Angela Bassett è arrivata! L'icona senza età è stata ufficialmente immortalata da Madame Tussauds Hollywood", ha twittato Madame Tussauds USA. Molti fan di Angela Bassett hanno scelto Twitter per lodare l'attrice, estasiati dalla sua incredibile statua di cera.