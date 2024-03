Angela Bassett ammette: 'Sono rimasta delusa dalla sconfitta agli Oscar'

Angela Bassett ha ammesso di essere rimasta delusa dalla sconfitta agli Oscar quando un anno fa era stata nominata grazie alla sua performance in Black Panther: Wakanda Forever.

L'interprete della Regina Ramonda era una delle favorite alla vittoria finale, tuttavia non è riuscita ad aggiudicarsi l'ambita statuetta.

La confessione dell'attrice

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett in una scena del film

Parlando con Oprah Winfrey, Angela Bassett ha dichiarato: "Sono rimasta interdetta! Ho pensato di aver gestito la situazione molto bene. Quella era la mia intenzione, gestirla davvero bene".

L'attrice ha aggiunto: "Era, ovviamente, un'enorme delusione e il disappunto è umano. Quindi ho pensato, sì, sono rimasta delusa e ho gestito la situazione come un essere umano".

A vincere la categoria come Miglior Attrice Non Protagonista è stata invece Jamie Lee Curtis per il film Everything Everywhere All At Once.

Black Panther: Wakanda Forever e le figure femminili: una rappresentazione corretta è possibile

Bassett ha spiegato che ha cercato di controllare le sue emozioni per se stessa e i suoi figli, che erano insieme a lei: "Ci saranno questi momenti di delusione che si vivranno, ma come ti comporti mentre li affronti? Sorriderai, sarai cortese, sarai gentile, festeggerai lo stesso".