Governors Award, consegnati i premi a Mel Brooks e Angela Bassett

Nella serata di martedì sono stati consegnati i Governors Award 2024, gli Oscar alla carriera, a Mel Brooks, Angela Bassett e Carol Littleton.

Le tre star sono state premiate dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences al Ray Dolby Ballroom di Los Angeles di fronte a colleghi del calibro di Leonardo DiCaprio, Natalie Portman, Margot Robbie e Bradley Cooper. Brooks è stato introdotto da Nathan Lane e Matthew Broderick, che recitarono nel musical teatrale e nel film The Producers. Il regista e comico, che vinse l'Oscar nel 1969 per la miglior sceneggiatura originale di Per favore, non toccate le vecchiette, ha scherzato sulla precedente statuetta:"Mi manca così tanto. Non avrei mai dovuto venderla" ha spiegato "Non la venderò, giuro su Dio. Questo premio significa molto per me, davvero molto" ha concluso.

Una speranza per il futuro

Angela Bassett, candidata agli Oscar per Tina - What's Love Go to Do with It nel 1994 e per Black Panther: Wakanda Forever nel 2023, ha citato tutte e dieci le donne nere che hanno vinto premi Oscar in passato e ha espresso la propria speranza di maggiori opportunità in futuro per le persone nere a Hollywood:"La preghiera è che si lasci questa industria più arricchita, orientata al futuro e inclusiva di quanto l'abbiamo trovata. Alla fine della giornata, tutti vogliamo soltanto avere l'opportunità di fare un lavoro significativo".

Nel corso della serata è stata premiata anche Michelle Satter del Sundance Film Festival, con il Jean Hersholt Humanitarian Award.