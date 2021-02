Golden Globe 2021: La vita davanti a sé, il film con Sophia Loren candidato per l'Italia

Ogni anno si attendono con trepidazione le nomination ai premi cinematografici e tv, come quelle per gli imminenti Golden Globe 2021 annunciate proprio questo pomeriggio. E il 2021 potrebbe portare all'Italia due grandi premi: quello per il Miglior Film Straniero grazie alla candidatura di La vita davanti a sé, il film con protagonista Sophia Loren, e quello per la Miglior Canzone Originale per Io sì, cantata da Laura Pausini.

La vita davanti a se': Sophia Loren in una scena

Alle 14.30 di mercoledì 3 febbraio sono state infatti proclamate le nomination ai Golden Globe 2021, e tra queste figura anche un titolo italiano: The Life Ahead, la pellicola diretta da Edoardo Ponti, adattamento dell'omonimo romanzo di Romain Gary.

Nel lungometraggio prodotto da Palomar e distribuito da Netflix, la Loren torna sullo schermo per interpretare Madame Rosa, un'ex-prostituta di origine ebrea sopravvissuta all'olocausto che decide di accogliere in casa, assieme ad altri ragazzi, anche un orfano di dodici anni, Momó, con il quale legherà molto nonostante i turbolenti inizi.

La vita davanti a sé dovrà però vedersela con un'agguerrita competizione formata da Another Round, La Llorona, Minari e Two of Us, tutti film di cui si è fatto un gran parlare negli ultimi mesi.

Una foto di Laura Pausini ai Telegatti 2008

Altro grande traguardo per la produzione italiana è poi la nomination per Miglior Canzone Originale di Io sì (Seen), brano parte della colonna sonora del film di Ponti, scritto da Laura Pausini, Diane Warren e Niccoló Agliardi, e interpretato dalla stessa Pausini. Questa volta la competizione sarà con ben due brani da Il Processo ai Chicago 7 ( Fight for you e Hear My Voice), Speak Now da One Night in Miami e Tigress & Tweed da The United States vs. Billie Holliday

Riuscirà l'Italia a portarsi a casa le ambite statuette?