Golden Globe 2020: Nicole Kidman piange sul red carpet per gli incendi in Australia

Nicole Kidman visibilmente commossa sul red carpet dei Golden Globe 2020 per via degli incendi che minacciano l'Australia, il collega Russell Crowe è rimasto a casa a proteggere la famiglia minacciata dalle devastazioni.

Nicole Kidman è apparsa visibilmente commossa ai Golden Globe 2020 per gli incendi in Australia che stanno minacciando, tra le altre cose, una casa dell'attrice.

Us Weekly ha rivelato che, appena scesa dall'aereo che la portava a Los Angeles, Nicole Kidman ha appreso della gravità della situazione e della minaccia, che coinvolgerebbe anche la casa dell'attrice e del marito Keith Urban in Australia. Sul red carpet Nicole Kidman si è concessa ai fotografi mostrandosi sorridente e professionale, ma alcuni testimoni hanno riferito di averla vista piangere. La diva si è poi scusata con i giornalisti durante le interviste ammettendo: "Mi dispiace molto. Sono così distratta da tutto ciò che sta succedendo in Australia." La Kidman ha poi lasciato la cerimonia dopo 15 minuti dall'inizio.

Solo pochi giorni fa, Nicole Kidman e Keith Urban hanno annunciato di aver donato 500.000 dollari per aiutare coloro che sono stati colpiti dagli incendi. "Il supporto della nostra famiglia, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con chi è stato colpito dagli incendi in tutta l'Australia. Stiamo donando 500.000 dollari al Rural Fire Services che sta facendo così tanto" ha scritto la Kidman su Instagram.

Assente alla cerimonia dei Golden Globe 2020, Russell Crowe, connazionale della Kidman, ha inviato un messaggio di ringraziamento per la vittoria come miglior attore in una limited series per The Loudest Voice specificando di essere impossibilitato a recarsi a Hollywood proprio per via degli incendi. La collega Jennifer Aniston ha letto il messaggio:

"Russell Crowe non è potuto intervenire stasera perché a casa intento a proteggere la sua famiglia dagli incendi devastanti. Ha inviato un messaggio in caso di vittoria".

Questo il messaggio di Crowe: "Non fate errori, la tragedia dell'Australia dipende dal cambiamento climatico. Dobbiamo agire, lo dice la scienza, dobbiamo rivolgerci alle energie rinnovabili e rispettare il pianeta, che è un posto unico e incredibile. Questo è l'unico modo in cui avremo un futuro."