Golden Globe 2020, Beyoncé e Jay-Z portano lo champagne da casa: ecco perché

Ai Golden Globe 2020 c'era un ospite in più: lo champagne che Beyoncé e Jay-Z si sono portati da casa, non per risparmio o per motivi di gusto: ecco perchè.

Beyoncé, Jay-Z e lo champagne di troppo ai Golden Globe 2020: quella che si è consumata nella notte dei premi al cinema e alla TV è stata una storia di bollicine e di gusto, cattivo.

Beyoncé Knowles e il marito Jay-Z erano stati regolarmente invitati, durante quest'edizione dei Golden Globe (qui la lista dei vincitori dell'edizione 2020), per la nomination guadagnata da Spirit, la canzone che Queen B ha cantato per la colonna sonora de Il Re Leone. Il premio è poi andato a Elton John e Bernie Taupin per il brano I'm Gonna Love Me Again di Rocketman, ma in questa storia i premi sono assolutamente secondari. Così come è tutto sommato secondario il fatto che i due non si siano presentati sul red carpet per le foto di rito come tutti, ma abbiano preferito il photoshooting casalingo. E poco importa anche se sono arrivati in ritardo a cerimonia già in corso.

La storia che vogliamo qui raccontare è un'altra e riguarda Beyoncè e Jay-Z accompagnati ciascuno dalla sua bottiglia di champagne. A testimoniare lo strano caso è stata Amy Kaufman, giornalista del Los Angeles Times, che ha diffuso via Twitter la foto dei due accompagnati dal bodyguard con un carico alquanto frizzante.

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They're waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g — Amy Kaufman (@AmyKinLA) January 6, 2020

Come mai? Non è una scelta votata al risparmio, diciamolo subito: quello che forse non tutti sanno è che i due sono proprietari del marchio Armand de Brignac, che alcuni conoscono come Ace of Spades, ovvero uno degli champagne più buoni e costosi al mondo. Queen B e il marito avevano solo voglia di bere dell'ottimo champagne? Non proprio: la serata infatti era sponsorizzata da un altro marchio di bollicine concorrente, che veniva servito tra i tavoli. I due quindi, pur di non farsi fotografare intenti a gustare la concorrenza, hanno preferito portare da bere direttamente da casa. Approfittando anche per farsi gratuita pubblicità, offrendo assaggi ad "assetati" illustri, tra cui Portia de Rossi, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.