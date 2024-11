Beyonce si trasforma in Pamela Anderson nel suo nuovo video musicale

Beyonce ha deciso di trasformarsi in Pamela Anderson per il video musicale della sua canzone Bodyguard, titolo modificato in Beywatch.

La star della musica ha infatti interpretato due dei personaggi più iconici della carriera dell'attrice, recentemente apprezzata dal pubblico e dalla critica per la sua interpretazione in The Last Showgirl.

La trasformazione compiuta da Beyonce

Il video condiviso online oggi mostra così Beyoncé con una parrucca bionda e mentre cerca di ricreare nel miglior modo possibile alcune scene di Barb Wire e Baywatch. La star della musica ha infatti indossato un costume rosso, come quello dell'attrice nello show dedicato alla vita dei bagnini, e quello nero, con relativi stivali e accessori, di Barb Wire, senza dimenticare il look di Pamela immortalato nelle foto scattate sul red carpet dell'edizione 1999 dei premi MTV Video Music Awards.

Beyoncé sale in sella a una motocicletta, posa sul set di un servizio fotografico e si accende una sigaretta, che brucia a metà.

I messaggi al centro del video musicale

Il filmato, inoltre, permette alla cantante di lanciare un messaggio politico invitando gli americani ad andare a votare. Il video musicale è persino un omaggio a Halloween, come conferma la scritta Happy Belloween.

Nelle sequenze c'è anche un riferimento ironico al fatto che non siano stati realizzati dei video musicali ufficiali dei brani compresi nell'album Renaissance, pur essendo stato distribuito nel 2023 un documentario che mostra il dietro le quinte del tour negli stadi, in Nord America ed Europa.

Beyoncé, nelle settimane che hanno preceduto le elezioni presidenziali americane, ha ufficialmente sostenuto politicamente Kamala Harris e non è quindi sorprendente che stia usando la sua popolarità per provare gli indecisi ad andare a votare.