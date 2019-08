Godzilla avvistato nel lago Ontario: il mostro è a mollo!

In Canada, al Lago Ontario, è stato avvistato Godzilla in una spettacolare versione gonfiabile.

Godzilla è stato avvistato al Lago Ontario, in Canada, dove l'iconico mostro in versione gonfiabile era in viaggio a bordo di un'imbarcazione.

A Toronto è infatti in corso, a partire dal 16 agosto, l'evento Canadian National Exhibition, e i fan possono "incontrare" fino al 2 settembre il famoso kaiju.

Le persone potranno scattarsi delle foto con Godzilla e il comunicato dell'evento dichiara: "Per festeggiare il suo 65esimo compleanno e dopo l'arrivo a maggio di Godzilla II - King of the Monsters, un Godzilla sovrasterà gli ospiti del CNE al Lago Ontario. Assicuratevi di arrivare e scattarvi una foto mentre vi rilassate con Godzilla!".

Per posizionare il "mostro" è quindi arrivata la versione gonfiabile a Toronto e gli scatti di Godzilla mentre attraversa il lago hanno dato vita a non poche battute divertenti online come quella di chi ha dichiarato: "Finalmente qualcuno che apprezza l'utilizzo dei soldi pubblici per difendere in modo appropriato il porto di Toronto".

A giant Godzilla inflatable is currently floating around the Lake Ontario waterfront in Toronto! pic.twitter.com/DmnGmUPr6x — Kaiju News Outlet (@resurrectiongoj) August 15, 2019

I feel like Toronto isn't making a big enough deal about the fact that fucking Godzilla will be a guest of honour at the CNE this year. https://t.co/UuUiVEhujy — Phil Brown (@thatphilbrown) August 7, 2019

In Godzilla II: King of The Monsters l'agenzia di criptozoologia M.O.N.A.R.C.H. e i suoi membri si scontrano contro una serie di kaijū di dimensioni divine, tra cui il potente Godzilla, che si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il gigantesco drago a tre teste King Ghidorah. Quando queste antiche superspecie, ritenute fino ad allora delle semplici leggende, risorgono dalla terra, inizieranno a lottare tra loro per la supremazia nel mondo, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità. Nel cast di Godzilla: King of the Monsters troviamo Vera Farmiga, che interpreta la famosa paleobiologa Dottoressa Emma Russell, e Millie Bobby Brown, che è la figlia Madison Russell. Tra gli interpreti anche Kyle Chandler nel ruolo di Mark Russell, ex marito del personaggio della Farmiga.

