Godzilla x Kong 2, una star di Jurassic Park cambia franchise e si aggiunge al cast

Dopo aver affrontato i dinosauri nella saga di Jurassic Park ora è il turno di altri mostri enormi. Una star del franchise creato da Steven Spielberg è entrata ufficialmente nel MonsterVerse.

Reciterà nel prossimo capitolo di Godzilla x Kong, e sarà uno dei protagonisti più attesi anche il suo incredibile background sul grande schermo.

Sam Neill nel cast di Godzilla x Kong 2

Secondo quanto si legge su The Hollywood Reporter, Sam Neill è stato scelto per un ruolo nel prossimo film ambientato nel MonsterVerse di Legendary. Seguito di Godzilla vs. Kong di Adam Wingard e Godzilla x Kong: The New Empire, il film non ha ancora un titolo confermato ufficiale.

Sam Neill con Laura Dern e Jeff Goldblum in Jurassic World - Il dominio

Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul suo ruolo ma la descrizione del film spiega che il film presenterà 'diversi nuovi personaggi umani accanto ai celebri e iconici titani Godzilla e Kong, mentre affrontano una minaccia catastrofica che potrebbe porre fine al mondo'.

La carriera di Sam Neill prima di Godzilla x Kong 2

Conosciuto per il suo amato ruolo del dottor Alan Grant nel primo Jurassic Park, Sam Neill tornò nel franchise nel 2001 in Jurassic Park III, prima di ricoprire nuovamente il ruolo nel 2022 in Jurassic World - Il dominio.

Sam Neill in una scena di Jurassic Park III

Un nuovo film di Jurassic Park tornerà quest'estate nelle sale ma si tratterà di un soft reboot con un cast totalmente rinnovato e quindi senza Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern nei ruoli di Alan Grant, Ian Malcolm ed Ellie Sattler.

Nonostante l'addio al franchise, Sam Neill ha trovato subito una nuova casa piena di mostri da affrontare e questa volta non saranno T-Rex o Velociraptor ma Godzilla e Kong.