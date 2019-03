Godzilla: King Of Monsters, le creature lottano nel nuovo spot!

Godzilla: King of Monsters arriverà nei cinema a maggio e un nuovo spot mostra il look delle creature che minacciano la Terra.

Godzilla: King of Monsters ha un nuovo spot televisivo sulle note di Over the Rainbow e nel video appaiono le numerose creature coinvolte nell'epica avventura.

Il filmato dà infatti spazio a Re Ghidorah, Mothra, Rodan e Godzilla, le cui gesta hanno come colonna sonora la canzone resa indimenticabile da Judy Garland.

Ecco il video:

La storia di Godzilla: King of Monsters mostrerà degli eventi ambientati cinque anni dopo quanto raccontato nel film del 2014 e le persone saranno alle prese con paranoia e dubbi dopo l'apparizione della creatura, iniziando a temere che non sia l'unica pronta a entrare in azione, rischiando di spazzare via l'umanità.

Nel cast di Godzilla: King of the Monsters troviamo Vera Farmiga, che interpreta la famosa paleobiologa Dottoressa Emma Russell, e Millie Bobby Brown, che è la figlia Madison Russell. Tra gli interpreti anche Kyle Chandler nel ruolo di Mark Russell, ex marito del personaggio della Farmiga.

Da King Kong a Godzilla: ecco le 10 creature giganti che hanno invaso il cinema! (VIDEO)