Godzilla II - King of the Monsters: ecco le prime reazioni della stampa americana!

Reazioni entusiaste per Godzilla II - King of the Monsters. La stampa americana è stata letteralmente conquistata dal nuovo film dedicato al kaiju giapponese e ha espresso i propri giudizi a caldo dopo il termine della proiezione per gli addetti ai lavori che si è svolta in queste ore. Un risultato che galvanizzerà ulteriormente il pubblico, già colpito dal colossale trailer che è stato rilasciato pochi giorni fa.

Ecco un paio di pareri espressi dai giornalisti che hanno già visto Godzilla 2 i quali, come potete leggere, non lesinano in complimenti ed iperboli. Megan Peters di CB scrive: "Questo è il film che aspettavo da anni. Un eccitante sequel in grado di ricreare alla perfezione lo spirito del celebre kaiju giapponese, gettando le basi per il suo regno che andrà avanti per anni. Un'avventura mozzafiato. Se non apprezzate il MonsterVerse e la sua rivoluzione kaiju, questo film vi farà cambiare idea". Dan Casey di Nerdist aggiunge: "Godzilla: King of the Monsters è il film che mi ha regalato il migliore intrattenimento in sala quest'anno e la migliore new entry del MonsterVerse. Ogni scena d'azione è talmente suggestiva che potrebbe essere utilizzata come wallpaper per il vostro pc. Da guardare sullo schermo più grande che riuscite a trovare". Mentre Steven Weintraub di Collider continua: "Il film del 2014 (di Garreth Edwards ndr.) mi aveva deluso. Nonostante il titolo aveva davvero poco a che fare con Godzilla. Invece il nuovo lavoro di Michael Dougherty è fantastico. È tutto quello che avrei voluto vedere nel film precedente. Se volete vedere Godzilla lottare contro gli altri mostri, è ciò che fa per voi".

Godzilla: King of the Monsters, Vera Farmiga e Millie Bobby Brown in una scena

Sulla sua stessa lunghezza d'onda anche Paul Shirley di Joblo.com che scrive: "Questo è senza dubbio il moderno Godzilla che stavate aspettando. È tutto ciò che il film del 2014 non era stato; ne prende i migliori elementi e li moltiplica per 100. Davvero fantastico". Infine, Erik Davis di Fandango dice: "Le battaglie in questo film sono fantastiche, feroci e sembrano essere state strappate dalle pagine di una graphic novel. Se vi piacciono i mostri giganti, questo è ciò che cercate e anche di più. Non vedo l'ora che arrivi Godzilla vs Kong".

Godzilla: l'Oxygen destroyer in una foto dal set

Godzilla II - King of the Monsters è il sequel di Godzilla di Gareth Edwards uscito cinque anni fa e vede per protagonisti Millie Bobby Brown, ovvero Eleven di Stranger Things, Vera Farmiga, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Ken Watanabe, O'Shea Jackson Jr., Thomas Middleditch e Sally Hawkins. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 30 maggio.

