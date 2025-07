Godzilla, il crossover con Evangelion entusiasma i fan al punto da chiedere un adattamento anime

Il re dei kaijū, Godzilla, e i tormentati piloti di Evangelion tornano a incrociarsi, stavolta non in un film o anime, ma in un'esclusiva collaborazione firmata Premium Bandai. Un nuovo design in stile fumetto americano fonde l'estetica delle due saghe Shin in un'unica visione pop e apocalittica, alimentando ancora i sogni dei fan del crossover anime.

Evangelion e Godzilla si fondono di nuovo ed entusiasmano i fan

Non è la prima volta che Godzilla e i personaggi di Neon Genesis Evangelion incrociano le proprie traiettorie, ma il desiderio di un progetto audiovisivo ufficiale - un anime o un live-action - in cui Shinji e il re dei mostri si trovino davvero faccia a faccia resta, per ora, solo un'utopia. In compenso, i fan, entusiasti di queste collaborazioni, possono contare su un merchandise sempre più estroso, grazie anche all'universo espanso del Shin Japan Heroes Universe, che unisce in un'unica galassia narrativa le reinvenzioni di Godzilla, Ultraman, Kamen Rider e Evangelion, tutte sotto il tocco creativo di Hideaki Anno.

L'ultima follia in ordine di tempo? Una nuova t-shirt prodotta da Premium Bandai, che prende il celebre design "Godzilla vs. Evangelion" finora venduto solo al Bandai Namco Cross Store e lo rilancia in grande stile. "Gli ordini partono da oggi. Dalla popolare linea 'Godzilla vs. Evangelion', la t-shirt, prima disponibile solo nei punti vendita fisici, è ora in preordine su Premium Bandai. L'illustrazione è completamente originale, disegnata nello stile di una copertina di fumetto americano", recita la presentazione ufficiale. Un'operazione che conferma quanto questo immaginario condiviso continui a sedurre il pubblico, anche in assenza di un prodotto audiovisivo canonico.

Sebbene il Shin Universe non abbia ancora annunciato nuovi film, le collaborazioni tra i suoi protagonisti proseguono, tra action figure in grado di "fondersi" tra loro e crossover dal gusto quasi mitologico. L'ultima fatica di Anno, Gundam GQuuuuuuX, ha momentaneamente chiuso il suo coinvolgimento nel genere mecha, ma non è detto che il maestro non possa tornare un giorno a incrociare i suoi mostri e i suoi antieroi. Nel frattempo, Godzilla è impegnato su più fronti, con l'atteso sequel di Godzilla Minus One e il prossimo Godzilla x Kong: Supernova.

Diversa la situazione per Evangelion, fermo dalla conclusione del ciclo Rebuild, con solo vaghe allusioni a possibili progetti futuri. Nessuna conferma su una trasposizione live-action o su una nuova avventura animata per Shinji Ikari e compagni, ma il fascino dell'incontro-scontro tra i colossi dell'immaginario giapponese non sembra conoscere flessioni. Finché esisteranno t-shirt come questa, il sogno di vederli davvero combattere fianco a fianco - o l'uno contro l'altro - continuerà ad alimentare la fantasia dei fan.