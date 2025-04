Godzilla del '98, una famosa band rock insultò il film nella sua stessa colonna sonora

Non tutti ricorderanno che nel Godzilla del 1998 una rock band ha sfruttato appieno la colonna sonora per demolire il Re dei Kaiju e il capitalismo americano nel suo stesso film.

Nel 1998 Hollywood ha provato a dare una nuova forma al Re dei Mostri, ma il risultato è stato un lucertolone digitale che ha lasciato poco spazio alla gloria e molto alla delusione. Il Godzilla made in USA, con un cast che includeva Matthew Broderick, Jean Reno e Maria Pitillo, è stato accolto con più fischi che applausi, affondando su Rotten Tomatoes con un misero 20%. Ma tra le tante cose che oggi rendono quel film un cult involontario, c'è un piccolo colpo di genio nascosto... nella sua stessa colonna sonora. Tra i nomi coinvolti nella compilation musicale del film, spiccano i Rage Against The Machine, che - con la loro No Shelter - hanno fatto fuoco e fiamme contro la pellicola, proprio mentre ne facevano parte. Un sabotaggio interno in piena regola.

Godzilla del '98? I Rage Against the Machine lo fanno a pezzi

Nel testo del brano, la band non usa mezzi termini: _"Godzilla, puro inutile meda, ti distrae dal vero assassino"_. Una critica feroce rivolta non solo al film ma a tutto l'apparato hollywoodiano, reo - secondo i Rage - di usare mostri e blockbuster come distrazioni di massa. L'intera canzone è un attacco al capitalismo e al sistema mediatico: "I poveri adorano, continuate a tormentarli, la sottile linea tra intrattenimento e guerra", tuona la voce di Zack de la Rocha.** E mentre gli studi Tristar forse speravano in un inno adrenalinico, si sono ritrovati con un pugno nello stomaco a tempo di chitarre distorte.

Il protagonista di Godzilla del '98

La beffa è ancora più dolce se si considera che No Shelter non fu tagliata, anzi: fu promossa come parte ufficiale della soundtrack. Forse nessuno si era preso la briga di ascoltarla davvero? E oggi, a distanza di quasi trent'anni, quel pezzo resta uno dei momenti più lucidi e iconici della critica musicale al cinema mainstream.

Certo, i Rage Against The Machine non sono nuovi a simili incursioni: li abbiamo sentiti nei Matrix, in Devil May Cry, e nei cuori di chi non ama farsi incantare dalle luci del marketing. Ma nessuno, mai, aveva osato tanto: firmare la colonna sonora di un film per demolirlo dall'interno. Anche fosse il Re dei Kaiju.