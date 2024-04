Godzilla: la 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del film di Roland Emmerich è in sconto su Amazon

Il ritorno al cinema di Godzilla ha sicuramente ispirato un rinnovato interesse per i monster movie come questo, sia da parte degli appassionati che del pubblico generalista. Quando si parla di pellicole che hanno "sdoganato" il genere in questione, però, non si può non nominare almeno una volta il Godzilla del 1998 diretto da Roland Emmerich. Pur con tutti i limiti e le letture del caso, questo film ha influito su un'intera generazione di spettatori, anche più piccoli, tratteggiando un racconto dai richiamo iconografici, pur con le "rielaborazioni americane" del caso. Tutti ricordano questo Godzilla, nel bene e nel male.

Il Godzilla degli anni '90

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", la 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del Godzilla di Roland Emmerich viene così introdotta: "In seguito a test atomici effettuati dai francesi nel pacifico del Sud, viene avvistata una creatura misteriosa che si dirige verso ovest, attraverso il canale di Panama.".

Oltre alla custodia realizzata appositamente, e a un formato visivo invidiabile, la 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del Godzilla di Roland Emmerich comprende pure una serie di contenuti speciali irrinunciabili per i fan.