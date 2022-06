God's Favorite Idiot, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 15 giugno 2022 arriva in streaming su Netflix la prima stagione della serie comedy God's Favorite Idiot, con protagonisti Ben Falcone e Melissa McCarthy.

La serie, prodotta da Melissa McCarthy e suo marito Ben Falcone, racconterà la storia del tranquillo Clark Thompson, un tecnico dalla vita tranquilla innamorato della collega Amily. La sua vita prende però una svolta quando scopre che Dio ha dei progetti per lui.

Locandina di God's Favorite Idiot

Clark si troverà così alle prese con il compito di salvare il mondo, senza sapere come, e affronterà personaggi biblici come i cavalieri dell'Apocalisse e Satana. Nel cast della comedy ci saranno anche Leslie Bibb, Kevin Dunn, Usman Ally, Steve Mallory, Chris Sandiford, Ana Scotney e Yanic Truesdale. Oggi 15 giugno sono già disponibili su Netflix le prime otto puntate di God's Favorite Idiot, in attesa delle ultime otto che andranno a completare la prima stagione.

Melissa McCarthy sta per arrivare nelle sale in due pellicole molto attese dal pubblico, dai più grandi ai più piccoli: farà parte di Thor: Love and Thunder, anche se probabilmente solo in una comparsata a tema Hela, mentre nel 2023 sarà uno dei volti di punta de La sirenetta di Rob Marshall: la super attrice, infatti, andrà ad interpretare proprio una delle villain più amata dal pubblico Disney, la perfida Ursula.