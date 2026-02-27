God of War: Kratos e Atreus nella prima foto della serie live-action

Prime Video ha condiviso la prima foto ufficiale dei protagonisti della serie God of War, tratta dai popolari videogiochi targati PlayStation.

Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios e può già contare sul via libera alla produzione di due stagioni.

La prima foto dei protagonisti di God of War

Ronald D. Moore, che ha recentemente portato al successo show come Outlander e For All Mankind, sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner di God of War.

Lo scatto inedito ritrae i protagonisti Ryan Hurst e Callum Vinson, interpreti di Kratos e Atreus, padre e figlio.

I due personaggi affronteranno un viaggio con l'obiettivo di disperdere le ceneri della loro moglie e madre, Faye. Le avventure vissute, tuttavia, permetteranno a Kratos di insegnare al ragazzino come essere una divinità migliore, mentre Atreus offrirà al padre la possibilità di capire come diventare un umano migliore.

God of War: la prima foto della serie live-action

Chi reciterà nella serie live-action

Nel cast ci saranno anche Mandy Patinkin nel ruolo di Odin, Ed Skrein che si è recentemente recentemente unito agli interpreti con la parte di Baldur, Max Parker nella parte di Heimdall, Olafur Darri Olafsson nei panni di Thor, Theresa Palmer che sarà Sif, Alastair Duncan nel ruolo di Mimir, Jeff Gulka che sarà Sindri, e Danny Woodburn nei panni di Brok.

La regia delle prime due puntate sono state affidate a Frederick E.O. Toye (Shogun, The Boys).

Il progetto è attualmente nella sua fase di pre-produzione nella città di Vancouver, in Canada, e non è ancora stato svelato quando è previsto il debutto sul piccolo schermo.

La foto condivisa online sembra essere stata accolta in modo piuttosto positivo dai fan del videogioco e sui social il look dei due personaggi principali non ha causato particolari critiche. Bisognerà comunque attendere i primi video e ulteriori immagini prima di scoprire se il progetto conquisterà gli spettatori.