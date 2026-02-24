God of War: la serie tv live-action targata Amazon trova il suo Baldur

I produttori dello show, che ha già ottenuto il via libera a due stagioni, hanno svelato il nome dell'attore che interpreterà il personaggio.

Il videogioco God of War diventerà una serie tv live-action targata Amazon Prime Video e i produttori hanno ora annunciato di aver trovato l'interprete di Baldur.

Il progetto è attualmente nella sua fase di pre-produzione nella città di Vancouver, in Canada, e sarà Ed Skrein a interpretare il personaggio.

Chi è Baldur nei videogiochi

Il cast di God of War è attualmente composto da Ryan Hurst nel ruolo di Kratos, Callum Vinson in quello di Atreus, Max Parker che sarà Heimdall, Olafur Darri Olafsson nella parte di Thor, Mandy Patinkin in quella di Odin, Alastair Duncan che ha la parte di Mimir, Danny Woodburn nei panni di Jeff Gulka in quelli dei fratelli Brok e Sindri.

Skrein sarà Baldur

Ed Skrein sarà invece Baldur, il figlio minore di Odino e l'arma più pericolosa del padre, oltre a essere descritto come carismatico, imprevedibile e dotato di una lingua tagliente. Baldur segue le sue regole e, quando era ragazzino, è stato maledetto privandolo di provare piacere e delle sensazioni fisiche, situazione che lo porta ad avere una rabbia insaziabile e una sete di sangue.

Il personaggio cerca di incontrare un avversario in grado di essere alla sua altezza in battaglia e che possa fargli provare qualcosa.

Cosa racconterò God of War

La serie live-action God of War ha già ricevuto il via libera alla produzione di due stagioni. Ronald D. Moore sarà autore, produttore e showrunner della serie. Frederick E.O. Toye, invece, sarà impegnato come regista dei primi due episodi.

Lo show si ispira ai due videogame più recenti del franchise. Al centro della trama ci sarà Kratos che deve occuparsi di Atreus, il suo figlio che ha 10 anni, e combattere contro alcune divinità.

Padre e figlio dovranno intraprendere un viaggio per spargere le ceneri di Faye, la loro moglie e madre, vivendo delle avventure che permetteranno al padre di dare importanti insegnamenti al figlio, tra cui quelli per fargli capire come essere un dio migliore, mentre Atreus insegna al padre come essere un migliore essere umano.