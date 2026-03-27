God of War 'rispolvera' una star di Lost nel ruolo dell'ex moglie di Odino

Quasi tutti i personaggi principali della serie di videogame di God of War hanno trovato il loro corrispettivo nella serie tv in arrivo, ma manca ancora qualche casella da smarcare. Un'altra delle figure chiave dello show ha trovato la sua interprete: si tratta di una vecchia conoscenza vista la sua partecipare alla serie di culto Lost.

A interpretare Freya, ex moglie di Odino nonché dea dell'amore, della bellezza, della fertilità e... della guerra nell'adattamento Prime Video live-action sarà Sonya Walger, nota principalmente per l'interpretazione di Penny Widmore nella serie Lost.

La descrizione del personaggio di Freya

Locandina di Sonya Walger

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Freya è una "dea e principessa Vanir che pratica una magia antica e potente. È anche l'ex moglie di Odino e l'ex Regina delle Valchirie di Asgard, titolo che le fu conferito il giorno del suo matrimonio. È forte, perspicace e piena di rimpianti. Quando il suo infelice matrimonio con Odino si concluse con il suo esilio, Freya fu separata dalla sua famiglia e dalla sua terra natale, Vanaheim. Freya ha vissuto da sola a Midgard per un secolo, reclusa in una radura nascosta, temuta dagli umani e spesso chiamata la Strega dei Boschi."

Che cosa aspettarsi dall'adattamento live-action di God of War

Ryan Hurst e Callum Vinson nella prima foto della serie Prime Video God of War

Come anticipato, God of War riproporrà la storia degli ultimi due videogiochi di God of War in cui Kratos è impegnato a educare il figlio Atreus mentre combatte contro gli dei del pantheon norreno. Secondo la sinossi, "Kratos e Atreus intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della loro moglie e madre, Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre a essere un essere umano migliore".

God of War ha ricevuto un ordine di due stagioni da Amazon. Ronald D. Moore è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie prodotta dalla casa di produzione Tall Ship Productions. Le riprese sono attualmente in corso a Vancouver.

A interpretare Kratos, dio della guerra, è Ryan Hurst mentre Callum Vinson veste i panni del figlioletto Atreus. Il cast comprende anche Max Parker nel ruolo di Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson in quello di Thor, Mandy Patinkin in quello di Odino, Alastair Duncan in quello di Mimir, Danny Woodburn e Jeff Gulka nei panni dei fratelli Brok e Sindri, ed Ed Skrein nel ruolo di Baldur.

God of War arriverà su Prime Video nel corso del 2027.