"Sembra che stia defecando", il creatore di God of War boccia la prima foto della serie

La prima foto dell'attesa serie God of War non ha convinto per niente il creatore dei videogame David Jaffe, che l'ha bocciata definendola "terribilmente idiota". Jaffe ha sentito il bisogno di dire la sua esprimendosi senza peli sulla lingua sul suo canale YouTube cper bocciare sonoramente il primo sguardo alla serie in arrivo prossimamente su Prime Video.

Perché David Jaffe ha criticato la prima immagine di God of War?

Non appena è stata annunciata, la serie live-action su God of War è stata accolta con entusiasmo dai numerosi fan dei videogame, desiderosi di scoprire il look di Kratos e degli altri personaggi nello show. Pochi giorni fa la curiosità è stata accontentata quando Prime Video ha lanciato la prima foto della serie God of War.

Nell'immagine vediamo Kratos (Ryan Hurst) parzialmente accucciato in un bosco alle spalle del figlio Atreus (Callum Vinson), il quale sta tendendo un arco in procinto di scoccare una freccia. Per David Jaffe la foto in questione è "pessima sotto tutti i punti di vista".

"Sono sicuro che tutti si stiano impegnando al massimo, ma la foto è così stupida", ha detto Jaffe. "Cerchiamo di essere estremamente chiari, ok? Due cose possono essere vere. Questa può essere un'immagine terribile, e lo è. È così brutta sotto così tanti aspetti, di cui parleremo tra un momento. E Ron Moore, lo showrunner, è fantastico, è un colosso di talento. Non ho assolutamente dubbi che sarà una bella serie."

Il creatore del videogame ha chiarito che non è infastidito dal fatto che Ryan Hurst non sia la copia esatta di Kratos, ma che non apprezza né la sua espressione né la sua posa in quella che ha descritto come un'"immagine fottutamente stupida".

Kratos dal videogame al piccolo schermo: che cosa non va nel first look?

David Jaffe mette le mani avanti spiegando di non essere eccessivamente attaccato all'aderenza della serie ai videogiochi, in particolare per quanto riguarda l'aspetto di Kratos. Eppure quell'immagine nel bosco col guerriero spartano accucciato con le gambe piegate accanto al figlio proprio non gli va giù.

"Kratos in questa posa con questa espressione sembra uno stupido", ha spiegato. "Se stai per rivelare a un vasto pubblico un personaggio nuovo di zecca che speri porterà avanti la tua serie, per la prima volta, e non l'hanno mai visto prima, e questo è il modo in cui lo presenti? Forse è una scelta consapevole. Forse pensano, 'Beh, quello su cui vogliamo davvero concentrarci è la storia padre-figlio. Se ci concentriamo su di lui mostrandolo come la furia spartana, e tutto il resto, forse la gente penserà, 'Non voglio guardare quella serie'. Ok, forse. Ma poi, a quel punto, potresti trovare un'immagine che non sembri che stia defecando nel bosco? Perché è così che appare l'immagine."

Chi è Kratos nella serie videoludica

Protagonista della saga di videogame, Kratos è spartano di nascita e dio per natura. Cresciuto in una cultura marziale, è diventato comandante dell'esercito al servizio della sua patria fino al giorno in cui ha stretto un patto fatale con Ares, il dio greco della guerra, perdendo la sua anima in cambio della vittoria in battaglia.

Nel corso di 10 giochi di successo, Kratos ha sconfitto mortali, creature e divinità. Nel frattempo, è diventato un'icona della cultura pop, noto per la sua natura stoica, le sue abilità di combattimento incontrastate e il suo tragico passato.

Nella serie live-action, la storia di Kratos seguirà da vicino il percorso degli ultimi due giochi, mentre lui affronta qualcosa di nuovo: un figlio di dieci anni, Atreus. Questa dinamica padre-figlio ha dato inizio a un capitolo completamente nuovo nella leggendaria serie e sarà il cuore pulsante della nuova serie.