God is a Bullet: Nikolaj Coster-Waldau detective spietato nel trailer del revenge movie

XYZ Films ha diffuso in streaming il trailer del thriller poliziesco God is a Bullet, ritorno alla regia di Nick Cassavetes a nove anni di distanza da Tutte contro lui. Il film uscirà nelle sale americane a partire da giugno.

Nel cast della pellicola troviamo Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe, Jamie Foxx, January Jones, Ethan Suplee, Paul Johansson e Jonathan Tucker.

Cassavetes ha così commentato questo suo ritorno dietro la macchina da presa: "Ho cercato di raccontare questa grande storia per oltre 18 anni. E' dura, violenta, ha due personaggi imperfetti e fantastici, e non fa una piega. Lo adoro! Non c'è niente di simile in giro, neanche lontanamente!".

Basato sul romanzo best-seller di Boston Teran, questo film segue il detective Bob Hightower (Coster-Waldau), che trova la sua ex moglie uccisa e sua figlia rapita da una setta. Con l'aiuto dell'unica vittima femminile della setta, Case Hardin (Monroe), Bob e Case scendono presto nella tana del Bianconiglio con il Traghettatore (Foxx) per salvare la figlia e trovare una soluzione per Case alla setta - e scardinare il suo leader (Karl Glusman) - che le ha portato via così tanto.

God Is A Bullet è scritto e diretto da Cassavetes, regista di John Q, Le pagine della nostra vita, Alpha Dog e La custode di mia sorella, tra gli altri. Alla produzione ci sono Michael Mendelsohn di Patriot Pictures e Donald V. Allen.

Patriot Pics & XYZ Films distribuiranno il film nelle sale statunitensi il 23 giugno 2023.