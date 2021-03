God Is A Bullet: Jamie Foxx e Nikolaj Coster-Waldau nel film di Nick Cassavetes

God Is A Bullet, il nuovo film scritto e diretto da Nick Cassavetes, avrà nel proprio cast anche Jamie Foxx e January Jones.

Il thriller sarà un adattamento del romanzo scritto da Boston Teran e la produzione ha annunciato i nomi degli interpreti coinvolti.

L'attore premio Oscar Jamie Foxx, la star della serie Il Trono di Spade Nikolaj Coster-Waldau, la nominata ai Golden Globe January Jones, Maika Monroe e Andrew Dice Clay saranno infatti i protagonisti di God Is A Bullet.

Al centro della trama del progetto di Nick Cassavetes ci sarà il vice detective Bob Hightower (Coster-Waldau), la cui ex moglie viene uccisa mentre la figlia è rapita da un culto satanico. L'uomo, frustrato dalle indagini che non fanno passi in avanti, si licenzia e si infiltra tra le fila della setta per dare la caccia al leader del gruppo con l'aiuto di Case Hardin (Monroe), l'unica donna riuscita a fuggire dalla setta. Foxx avrà il ruolo di 'The Ferryman'.

Le riprese dovrebbero iniziare a Città del Messico il 24 maggio.

Nick Cassavetes ha dichiarato: "Sono eccitato nell'iniziare la produzione di God Is a Bullet con il mio amico, produttore e finanziatore Michael Mendelsohn. Si tratta di un'opera magnifica e incredibilmente dark che si ispira a fatti realmente accaduti ed è, in qualche modo spaventosa e colta, con un fantastico cast".