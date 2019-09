GLOW: Netflix rinnova la serie per una quarta stagione che concluderà la storia!

La serie GLOW ha ottenuto da Netflix il rinnovo per una quarta stagione che concluderà la storia delle Gorgeous Ladies of Wrestling.

La piattaforma di streaming ha annunciato ufficialmente la notizia che renderà felici i fan dello show, in particolare considerando il cliffhanger con cui si era conclusa la storia.

La serie GLOW ha come star Alison Brie, Betty Gilpin e Marc Maron ed è stata creata da Liz Flahive e Carly Mensch che hanno il ruolo di showrunner, autrici e produttrice esecutive.

Lo show ha conquistato fino a questo momento 15 nomination agli Emmy, portando a casa tre prestigiose statuette.

La storia è ispirata a un vero show di wrestling degli anni '80 e segue Ruth Wilder (Brie), un'attrice in difficoltà che a Los Angeles coglie quella potrebbe essere la sua ultima opportunità per diventare famosa iniziando a lavorare nel mondo del wrestling. La giovane deve fare inoltre i conti, almeno inizialmente, con la rivale Debbie Eagan (Gilpin), un'ex attrice di soap opera che ha dovuto mettere in pausa la propria carriera dopo essere diventata madre. Il gruppo di donne è gestito da Sam Sylvia (Macron), un regista di B-movie che le conduce verso la fama.

Nelle nuove puntate - di cui parliamo nella nostra recensione di GLOW 3 - le protagoniste sono impegnate in una serie di spettacoli a Las Vegas, città in cui dovranno prendere delle decisioni molto importanti.