GLOW 3: il trailer dei nuovi episodi mostra le protagoniste a Las Vegas

GLOW 3 arriverà il 9 agosto e il trailer delle puntate inedite regala qualche interessante anticipazione di ciò che accadrà alle protagoniste della serie Netflix nella città di Las Vegas.

Ecco il video:

Il trailer di GLOW mostra le lottatrici mentre vengono introdotte sul ring e si divertono nella città di Las Vegas. Le ragazze, inoltre, sono alle prese con amori, scommesse e problemi prima di andare in scena. Tra le star del wrestling ci sono poi tanti dubbi e crisi personali, ma anche tanti momenti divertenti mentre si indossa tute scintillanti o abiti eleganti.

Il video, inoltre, permette di vedere la new entry nel cast Geena Davis.

Ispirata all'omonimo show degli '80, GLOW racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice disoccupata di Los Angeles che trova la sua ultima chance per entrare nello Star-System nel mondo tutto glitter e fibra sintetica del wrestling femminile. Oltre a lavorare con 12 disadattate di Hollywood, Ruth deve anche affrontare Debbie Eagan (Betty Gilpin), un'ex attrice di soap-opera che ha lasciato il lavoro per avere un bambino, per poi scoprire che la sua vita non era affatto perfetta come sembrava. E al timone c'è Sam Sylvia (Marc Maron), un regista di B-movie senza futuro, che ora guida un gruppo di donne nel mondo del wrestling.

