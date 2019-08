Glow 3, su Netflix in streaming da oggi!

Agosto continua e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a nuovi titoli: ad arrivare in streaming oggi è Glow 3, la terza stagione dell'acclamata serie con Alison Brie sul wrestling.

Ispirata all'omonimo show degli '80, GLOW racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice disoccupata di Los Angeles che trova la sua ultima chance per entrare nello Star-System nel mondo tutto glitter e fibra sintetica del wrestling femminile. Oltre a lavorare con 12 disadattate di Hollywood, Ruth deve anche affrontare Debbie Eagan (Betty Gilpin), un'ex attrice di soap-opera che ha lasciato il lavoro per avere un bambino, per poi scoprire che la sua vita non era affatto perfetta come sembrava. E al timone c'è Sam Sylvia (Marc Maron), un regista di B-movie senza futuro, che ora guida un gruppo di donne nel mondo del wrestling.

GLOW: un'immagine degli episodi della terza stagione

I dieci episodi inediti mostreranno le protagoniste esibirsi in uno spettacolo dal vivo che andrà in scena a Las Vegas, dando così il via a un capitolo inedito della storia delle determinate wrestler. Entrambe le stagioni già uscite di Glow sono state un tripudio di pubblico e critica, con il 90% di recensioni positive su RottenTomatoes, sia da parte del pubblico sia da parte della critica. La serie Netflix, infatti, è stata anche nominata a 2 Golden Globes: sia nel 2018 sia nel 2019 per la performance pazzesca di Alison Brie, volto di Mad Men e di Community.

