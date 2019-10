Gli uomini d'oro: trama, cast, trailer e uscita al cinema del film

Gli uomini d'oro è il nuovo film di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli: vediamo insieme la trama, il cast, il trailer. La data d'uscita è il 7 novembre 2019.

Si tratta di un noir italiano ispirato a una storia realmente accaduta, Gli uomini d'oro arriverà nelle sale a novembre ed è la seconda opera cinematografica di Vincenzo Alfieri, che torna dietro la macchina da presa dopo I Peggiori, scegliendo un cast di prim'ordine per interpretare i suoi personaggi.

Gli uomini d'oro - La trama del film

Gli uomini d'oro: un'immagine promozionale del film

La vicenda si svolge a Torino nell'anno 1996 e vede protagonista un semplice impiegato postale di nome Luigi. Il suo sogno è quello di ritirarsi a vita privata quando è ancora giovane per potersi godere la vita e trasferirsi in Costa Rica, un luogo da favola per una vita da favola. Purtroppo però il sogno s'infrange prima ancora di realizzarsi ma Luigi è determinato a non gettare la spugna ed è pronto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere quello vuole, perfino diventare un criminale. Certo, per mettere a segno il colpo che ha ideato dovrà rinunciare alla splendida Anna, una ragazza sexy e affascinante con cui ha trascorso una notte sfrenata, ma Luigi è pronto a tutto. D'altronde il suo piano criminale è perfetto: quale modo migliore di accaparrarsi una fortuna che quello di derubare il furgone portavalori che guida ogni singolo giorno?

Un colpaccio vero e proprio e, se tutto fila liscio, anche senza spargimenti di sangue. Il piano però non può essere portato a termine soltanto da Luigi e per forza di cose dovrà condividere il bottino con altri "soci". Il primo a cui si rivolge è il suo migliore amico, Luciano, un ex postino sui quarant'anni, insoddisfatto che è anche il candidato perfetto per condividere i suoi piani. Meno affidabile sembrerebbe il collega Alvise, un uomo che almeno all'apparenza sembra essere il classico padre di famiglia che pensa soltanto a lavorare senza tanti grilli per la testa, ma che possiede una certa aura di ambiguità. Altra storia è per il tizio detto Il Lupo, un ex pugile di poche parole ma tanti muscoli che ha un legame con una donna di nome Gina, bella, forte, indipendente, forse una donna al di fuori della sua portata. A completare la "banda" di ladri c'è Boutique, un sarto d'alta moda che però conduce una doppia vita del tutto insospettabile.

Tuttavia il crimine non è un'attività per tutti, uomini qualunque che s'improvvisano ladri non hanno le capacità e la "professionalità" di criminali in carriera e inevitabilmente il piano si trasforma da un colpo semplice e senza troppi danni collaterali a un noir metropolitano vero e proprio, un gioco pericoloso senza punti di riferimento, dove ognuno di loro vuole intascare tutto il bottino.

Gli uomini d'oro - Il cast completo

Per raccontare questa storia, Vincenzo Alfieri si avvale di un super cast, capitanato da Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, tre grandi nomi del cinema italiano. Di seguito il cast completo del film:

Fabio De Luigi - Alvise

Edoardo Leo - Il Lupo

Giampaolo Morelli - Luigi

Giuseppe Ragone - Luciano

Gianmarco Tognazzi - Boutique

Mariela Garriga - Gina

Matilde Gioli - Anna

Susy Laude - Bruna

Gli uomini d'oro - Il trailer del film

Di seguito potete vedere il trailer del film, dall'atmosfera adrenalinica e che fonde atmosfere ispirate a classici come I Soliti Ignoti e ai capolavori di Quentin Tarantino. Eccolo: