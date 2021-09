Gli uomini d'oro: stasera su Rai2 in prima visione il film con Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda Gli uomini d'oro, il film diretto da Vincenzo Alfieri nel 2019, con Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli, proposto in prima visione in chiaro.

Gli uomini d'oro: una scena del film

Per Luigi Meroni (Giampaolo Morelli), impiegato alle Poste e amante del lusso e delle belle donne, e per il suo migliore amico, Luciano Bodini (Giuseppe Ragone), ex postino quarantenne, oggi baby- pensionato, il senso della vita si trova tra le partite della Juve e le cubiste della discoteca più in di Torino. Per Alvise Zago (Fabio De Luigi), collega di Meroni, di poche parole, conta solo la famiglia. Per il Lupo (Edoardo Leo) invece, ex pugile ora proprietario di un pub in società con Zago, conta solo la sua compagna.

Ma le circostanze della vita li porteranno a decidere di rapinare il furgone portavalori. Un colpo semplice, niente pistole, dall'interno, nascondendo qualcuno nella cassaforte. Qualcosa però va storto e si ritroveranno così alle prese con un duplice omicidio e un'indagine della polizia...