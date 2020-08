Gli uccelli: il film di Alfred Hitchcock stasera su Rete 4

Stasera su Rete 4, in seconda serata alle 00:04, va in onda Gli uccelli, uno dei film più famosi di Alfred Hitchcock, con Tippi Hedren e Rod Taylor.

Alfred Hitchcock sarà una compagnia perfetta stasera su Rete 4, in seconda serata alle 00:04, con Gli uccelli, il thriller/ horror che il celebre regista ha diretto nel 1963.

Tratto dall'omonimo racconto di Daphne du Maurier (che viene però completamente rimaneggiato), Gli uccelli ha per protagonista la ricca e giovane Melanie Daniels (Tippi Hedren) che incontra Mitch Brenner (Rod Taylor), avvocato, in un negozio di animali di San Francisco. Lui vorrebbe comprare una coppia di Love Birds per regalarli a sua sorella per il suo compleanno, lei finge di essere una commessa del negozio, lui non le crede, ma sta al gioco. Melanie decide poi di comprare una coppia di Love Birds e di andare a Bodega Bay, un tranquillo paesino costiero, dove Mitch passa i suoi fine settimana con la sorellina e la madre, per fargli una sorpresa. Al suo arrivo viene attaccata da un gabbiano, e sarà il primo di una lunga, inspiegabile serie di attacchi da parte degli uccelli...

Tippi Hedren in una foto promo per Gli uccelli di Hitchcock

Presentato Fuori Concorso a Cannes nel 1963, Gli uccelli è stato da subito un gran successo di pubblico ma anche uno dei film del maestro del brivido più sottovalutati dalla critica. Nel 1964 vince un solo premio, il Golden Globe di Tippi Hedren come migliore attrice debuttante: la rivincita arriva dalla storia e dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che lo sceglie nel 2016 per la conservazione nel National Film Registry.