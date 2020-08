Gli uccelli: quando Alfred Hitchcock regalò a Melanie Griffith una bambola un po' sinistra

Sul set de Gli uccelli, la figlia di Tippi Hedren, Melanie Griffith, ricevette uno strano regalo da Sir Alfred Hitchcock durante le riprese: una bambola, dall'aspetto molto sinistro, che era la copia sputata di Hedren.

L'aspetto del regalo, già piuttosto raccapricciante di per sè agli occhi della bambina, fu aggravato dalla scatola di legno decorato che lo conteneva: la Griffith pensò che si trattasse di una bara.

L'età di Tippi Hedren era indicata come 28 anni nei comunicati stampa quando uscì il film, una fabbricazione non sorprendente considerando che all'epoca 33 anni era troppo per una starlet di Hollywood che faceva il suo debutto come attrice. Il 1935 sarebbe stato il suo anno di nascita comunemente riportato per i successivi quattro decenni fino a quando la stessa Hedren deci di dichiarare la sua vera età.

Durante le riprese de Glu uccelli Tippi Hedren, nella scena in cui sale in una camera e viene aggredita dagli uccelli, fu ferita al viso da uno dei gabbiani. Il lunedì successivo, quando dovettero riprendere le riprese, la trovarono stesa sul divano in stato di choc. Usarono quindi una controfigura per la scena in cui Mitch la porta giù dalle scale.