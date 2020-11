Gli orologi del diavolo: trama della seconda puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Gli orologi del diavolo, la fiction con protagonista Beppe Fiorello nei panni di un eroe per caso contro il narcotraffico: la trama della seconda puntata.

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Gli orologi del diavolo, la nuova serie che vede protagonista Giuseppe Fiorello, con la seconda puntata. Che arriva dopo l'ottimo esordio di ieri sera, seguito da oltre 5 milioni di spettatori.

La trama di questo secondo appuntamento anticipa che Marco (Beppe Fiorello), costretto da Aurelio a partire per il Sud America, conosce la famiglia del boss e i suoi amici. Marco (personaggio che è ispirato a Giancarlo Franciosi e alla sua storia vera) vorrebbe chiudere con quella storia ma Mario lo convince ad accettare un ultimo lavoro: preparare un'imbarcazione per una consegna speciale. Aurelio, all'ultimo momento, chiede che sia proprio Marco a guidare il gommone. Marco esita ma la polizia italiana gli garantisce protezione. Vexina forza la mano e la gendarmérie francese, all'oscuro dell'operazione, arresta Marco e Pablo, il braccio destro di Aurelio che viaggia con lui, al largo della coste francesi.

Gli orologi del diavolo: una foto di scena

Marco viene condannato a otto mesi di carcere. Mentre divide la sua cella con Pablo, tenta di mettersi in contatto con la polizia italiana, inutilmente. Quando capisce che, se si scoprisse che è un infiltrato, lui e la sua famiglia sarebbero finiti, accetta la condanna in silenzio. Mentre Vexina paga il suo errore e viene allontanato dal suo incarico, a casa Merani la situazione precipita. Uscito dal carcere, Marco si ritrova faccia a faccia con una terribile verità: il cantiere è sull'orlo del fallimento, sua moglie vuole separarsi e in paese tutti ormai lo considerano un trafficante di droga...

Ad affiancare Beppe Fiorello in questa fiction, un grande cast internazionale che vede Claudia Pandolfi nei panni di Alessia, la donna che saprà stare al fianco di Marco anche nei momenti più bui e difficili; Álvaro Cervantes nel ruolo dello spietato rampollo di una nota famiglia spagnola di trafficanti di droga, Aurelio Vizcaino; Nicole Grimaudo nelle vesti della moglie del protagonista; Fabrizio Ferracane è Mario, l'agente dello SCO e conoscente di Marco che farà da collegamento tra lui e la polizia; Carlos Librado che interpreta un uomo di Aurelio, Pablo Hernandez; Alicia Borrachero che dà il volto a Carmen Villa, il commissario spagnolo incaricato di seguire la parte iberica dell'indagine; Marco Leonardi, interpreta il personaggio di Jacopo Merani, il fratello minore di Marco ed ex tuffatore; Roberto Nobile è invece il padre di Marco e Jacopo, Antonio, un uomo ruvido e silenzioso; Ignasi Vidal ha il ruolo di Nerone, il braccio armato e uomo di fiducia di Aurelio, mentre Gea Dall'Orto porta in scena Joy Merani, la figlia adolescente di Marco.

Alla regia Alessandro Angelini che racconta così le diverse anime del progetto: "Gli orologi del diavolo ha nel suo Dna almeno tre diversi generi: impegno civile, crime, sentimentale nel senso più vasto del termine, quello in cui gli affetti rappresentano il solo approdo sicuro in un'esistenza messa a soqquadro dagli eventi".