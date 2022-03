Gli idoli delle donne: trailer e poster della nuova commedia di Lillo e Greg

Lillo e Greg al centro del trailer e del poster de Gli idoli delle donne, il nuovo film diretto e interpretato dal duo comico a sei mani con Eros Puglielli in uscita al cinema con Vision Distribution il 14 aprile.

Nel film, scritto dalla coppia insieme a Matteo Menduni e Tommaso Renzoni, troviamo anche Ilaria Spada, Francesco Arca, Maryna e Corrado Guzzanti. Gli idoli delle donne è prodotto da Lucky Red e sarà distribuito dalla Vision Distribution.

Questa la sinossi de Gli idoli delle donne: Filippo (Francesco Arca) è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli... (quelli di Lillo). Disperato e sempre meno richiesto, il nuovo Filippo (Lillo) si rivolge all'unica persona in grado di insegnargli a soddisfare le donne puntando sulla sensualità e la dialettica piuttosto che sul corpo: Max (Greg), il più grande e ambito gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro. Nonostante il training con Max, Filippo continua a perdere clienti. Un giorno però, per un oscuro motivo, una giovane e bella colombiana di nome Juanita (Maryna) decide di avvalersi delle prestazioni di Filippo. Peccato che Juanita sia figlia di una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim (Corrado Guzzanti) e Maria (Ilaria Spada). I guai per Filippo e Max sono appena iniziati...