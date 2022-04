Gli idoli delle donne, Corrado Guzzanti: “Per prepararmi al ruolo ho cominciato a imitare Papa Bergoglio”

Gli idoli delle donne: Ilaria Spada e Corrado Guzzanti in una scena del film

Nell'hotel dove si tengono le interviste de Gli idoli delle donne, il nuovo film con Lillo e Greg, al cinema dal 14 aprile, la filodiffusione fa ascoltare le canzoni di Antonello Venditti. E ci viene da sorridere all'idea che, di lì a poco, avremo l'occasione di intervistare Corrado Guzzanti. L'attore romano è uno, nessuno, centomila personaggi, e Venditti è uno di questi. Pensavamo di averli visti tutti. Eppure ce ne mancava uno, e strepitoso. Dopo aver imitato o inventato praticamente di tutto, Corrado Guzzanti ne Gli idoli delle donne diventa un boss del narcotraffico colombiano, con tanto di baffo d'ordinanza, e uno spiccato accento sudamericano che viene da lontano, anzi da più vicino di quanto si possa credere. Minaccioso, spietato (e, come vedrete, sorprendente), quello di Guzzanti è un film nel film.

Gli idoli delle donne, diretto da Lillo Petrolo e Greg insieme a Eros Puglielli (un'idea interessante per un film di questo tipo) è la storia di Filippo, gigolò avvenente e in rampa di lancio. Quando un incidente lo costringe sottoporsi a una plastica facciale, Filippo si ritrova con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli... Sì, sono quelli di Lillo... Decisamente meno richiesto di prima, si rivolge a Max (Greg), il più grande gigolò di sempre, diventato un santone. La sua vicenda si intreccia con quella di Juanita (Maryna), la figlia di una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim (Corrado Guzzanti) e Maria (Ilaria Spada). Abbiamo incontrato e intervistato la deliziosa famigliola di narcotrafficanti. Corrado Guzzanti, Ilaria Spada e Maryna, nota Influencer, con milioni di follower tra YouTube, TikTok e Instagram, che al cinema ha dimostrato di trovarsi benissimo.

La videointervista a Corrado Guzzanti, Ilaria Spada e Maryna

Corrado Guzzanti: "Ho cominciato a imitare Papa Bergoglio"

Gli idoli delle donne: Ilaria Spada in una scena del film

Uno immagina che un attore che debba interpretare un boss del narcotraffico si sia studiato serie e film su Pablo Escobar. Ma Corrado Guzzanti ha fatto qualcosa di molto più originale. "Recitare in spagnolo è una cosa che non ho mai fatto" ci racconta. "Ho recitato in inglese, ma lo spagnolo non lo conosco. Nessuno di noi ha avuto molto tempo per prepararsi ai ruoli, ci hanno catapultato sul set. Così ho cominciato a imitare Papa Bergoglio. Il risultato è stato un personaggio con un forte accento argentino. Ilaria Spada è l'unica che fa la colombiana, che parla davvero spagnolo".

Gli idoli delle donne, la recensione: Lillo e Greg, chiamateli gli Italian Gigolò...

Ilaria Spada: "Quando fai le imitazioni qualcosa resta"

Gli idoli delle donne: Ilaria Spada in una scena della commedia

Sì, Ilaria Spada parla uno spagnolo perfetto, ed è anche molto affascinante. E anche il suo personaggio arriva dalla realtà, da un'amica colombiana. "Io amo fare le imitazioni" ci svela l'attrice. "Lei è una di quelle che ho imitato di più nella mia vita. Da dieci anni vive a Miami, l'ho un po' persa di vista, ma una parte è rimasta. Quando fai le imitazioni qualcosa resta. Quando Lillo me lo ha proposto, sul set di un altro film, dove dovevo essere una coatta romana, ma sembravo più una sudamericana, giocavo su questa cosa e lui mi ha detto: fermati, questo è un personaggio. Parlavo italiano con accento sudamericano, poi qui ho parlato spagnolo. Ma l'ispirazione è vivente.". Maryna, che interpreta Juanita, la figlia della coppia, è l'unica che sa veramente lo spagnolo: è madrelingua da parte di padre. "Al di là della cadenza spagnola che mi è venuta molto facilmente" ci ha spiegato, "il personaggio è molto vicino a come sono io veramente. È determinata, spontanea, devo dire che il personaggio mi è piaciuto molto".

Gli idoli delle donne: un'immagine del film

Corrado Guzzanti: "Potremmo dar vita a un sequel o a un prequel"

Gli idoli delle donne: Maryna in una scena del film

Ma la cosa più sorprendente di questo film è come Corrado Guzzanti stia bene nel mondo di Lillo e Greg. Lo farebbe un altro film insieme a loro? "Mi diverto tantissimo. Forse ci stanno realmente pensando" ci risponde. "Potremmo dar vita a un sequel o a un prequel. Su questo set c'è stato un modo di lavorare molto raro, merito di Eros Puglielli, il regista. Mi divertirei molto a farne altri". Anche Ilaria Spada nel loro mondo ci sta benissimo. "Io ho lavorato con Lillo, e mai con Greg" racconta l'attrice. "In realtà non c'è stata molta interazione in scena. Sono stata affascinata da Claudio, che non conoscevo. Sono stata coinvolta dal suo sguardo. È stato bello scoprire anche Greg e osservare quelle dinamiche che da spettatrice amo". "Per me è stato un onore" aggiunge Maryna "Sono due persone che sono esattamente come li vedi nei film. Spesso incontri degli attori e sono completamente diversi. Lillo è una persona squisita mi ha messo subito a mio agio. Mi ha fatto ridere con battute come 'te piace el machos italianos'..."

Gli idoli delle donne, Lillo e Greg: "Corrado guzzantizza i personaggi, e noi lo amiamo"