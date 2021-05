Gli Eterni: Salma Hayek pensava che l'offerta della Marvel fosse uno scherzo

Nel cast del film Marvel Gli Eterni ci sarà anche l'attrice Salma Hayek che, in una recente intervista, ha svelato che inizialmente era convinta che l'offerta di recitare in un progetto del MCU fosse uno scherzo.

La star del cinema ha infatti condiviso la sua reazione all'offerta ricevuta un po' a sorpresa.

Salma Hayek ha raccontato a Variety: "Non avevo mai pensato alla possibilità di recitare in un film Marvel. Immagino di aver pensato di aver perso l'occasione di entrare in quel mondo ed è stato un vero e proprio shock".

L'attrice, parlando del film Eternals, ha quindi aggiunto: "Improvvisamente ho ricevuto una telefonata in cui si dichiarava: 'Vogliono parlarti di un nuovo franchise'. E io ho pensato 'Cosa?'. E ho risposto che andava bene, ma non ti danno alcuna informazione".

Salma ha voluto ricordare: "Diventare un'eroina in un film d'azione è difficile se sei messicana. Ed è realmente complicato se sei inoltre una donna. Ma essere un'eroina, essendo messicana, una donna e avendo la mia età sembrava come se stessero prendondomi in giro. E la parte peggiore è che sono stata una delle prime persone a essere scelte e ho quindi dovuto rimanere in silenzio per molti mesi. Non potevo dire niente a nessuno. Non vedevo l'ora che arrivasse il momento in cui avevo la possibilità di parlare".

Hayek, inoltre, ha il ruolo di Ajak che nei fumetti è un personaggio di sesso maschile: "Sapevo il nome, ma non sono andata a cercare dettagli tra le pagine. Quando ho dato uno sguardo ai fumetti ho scoperto che ero un uomo!". L'attrice ha sottolienato che lo spazio alla diversità nel Marvel Cinematic Universe sta aumentando grazie al lavoro di persone come Kevin Feige e Victoria Alonso, vice presidente del settore cinematografico. Salma ha voluto sottolineare: "Ero terrorizzata. Ti dicono che farai parte di questo film, ma non ti danno una sceneggiatura e devi firmare il contratto. Devi compiere le trattative e firmare, e non puoi parlarne".

Eternals avrà nel cast Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman, Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, e Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig.